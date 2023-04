SE Freising in Holzkirchen weitestgehend chancenlos: „Wir haben heute viel Lehrgeld bezahlt“

Keine Durchschlagskraft: Freisings Christian Schmuckermeier (r.) verteidigt den Ball gegen seinen Holzkirchener Gegenspieler. SEF-Coach Bittner war mit dem Zweikampfverhalten seiner Spieler nicht zufrieden. © Steffen Gerber

Der SE Freising kommt weiterhin nicht vom Fleck. Beim TuS Holzkirchen setzte es eine klare 0:3-Niederlage. Trainer Bittner haderte mit dem Zweikampfverhalten seines Teams.

Freising – 0:3 (0:0) beim TuS Holzkirchen – die Luft am Tabellenende der Landesliga Südost wird für die Fußballer des SE Freising immer dünner. Jedoch: Der Optimismus ist nach wie vor da am Roider-Jackl-Weg. Motivation wäre am Samstagnachmittag genug vorhanden gewesen: Der SEF braucht im Abstiegskampf dringend Punkte, und Trainer Florian Bittner feierte seinen 32. Geburtstag. Zudem hatte er den Seinen im Falle eines Erfolgs sogar noch eine zweite Runde Feier-Bier in Aussicht gestellt. Daraus wurde aber nichts.

SE Freising: Überragender Keeper Jonas Trost hält das Spiel lange offen

Die Lerchenfelder kehrten schlussendlich weitestgehend chancenlos aus dem Alpenvorland zurück. „Wir haben heute viel Lehrgeld bezahlt“, musste der Spielertrainer anerkennen, „aber so richtig erklären kann ich es mir auch nicht, warum das heute so gelaufen ist.“ Dabei waren die Freisinger zuletzt recht stabil, hatten in vier Partien dreimal nicht verloren. In Holzkirchen fanden die Gäste aber von Anfang an nicht rein in die Partie, und wäre da nicht ihr junger Keeper Jonas Trost gewesen, hätten die Gelb-Schwarzen schon beim Pausenpfiff von Schiedsrichter Jonas Unterholzner keine Hoffnung mehr gehabt. Doch der Schlussmann hielt im ersten Durchgang famos, entschärfte mit tollen Paraden drei Holzkirchener „Hundertprozentige“. Auf der anderen Seite vergab Florian Schmuckermeier allein vor TuS-Keeper Benedikt Zeisel eine Großchance.

Auch deswegen nahmen sich die Freisinger für Halbzeit zwei „echt viel“ vor, wie Bittner aufzeigte. Doch schon nach drei Minuten waren alle Planungen über den Haufen geworfen: Die Domstädter spekulierten auf Abseits, Holzkirchens Stefan Lechner reagierte aber schneller und schob unbedrängt zum 1:0 ein (48.). Hinzu kam, dass beide Freisinger Außenverteidiger – Osaro Aiteniora und Johannes Kleidorfer – am Samstag einen rabenschwarzen Tag erwischten. Die Vorentscheidung fiel dann nur eine Minute nach dem Führungstreffer: Einen weiten Ball in die Spitze unterschätzte die SEF-Hintermannschaft völlig – Maximilian Drum war’s egal (49.). Somit war die Partie entschieden, ehe der zweite Durchgang überhaupt richtig begonnen hatte.

Bittner analysiert trocken: „Unsere Zweikampfhärte war nicht so, wie sie sein sollte“

In der Folge fingen sich die Gäste wieder etwas, unter anderem knallte ein Schuss von Florian Schmuckermeier nur gegen den Pfosten. Doch Holzkirchen verteidigte an diesem Nachmittag zu konsequent, als dass Freising seine zuletzt wiedergefundene Offensivfreude in Tore ummünzen hätten können. „Unsere Zweikampfhärte war heute leider nicht so, wie sie sein sollte“, analysierte der Coach. Das 0:3 fingen sich die Freisinger in der Nachspielzeit durch einen Konter (Florian Siebler, 90.+3). Immerhin: Zum Abstiegsrelegationsplatz fehlen dem SEF acht Spieltage vor Saisonende weiterhin lediglich zwei Zähler. Das Hoffen und Bangen geht also weiter. VON MATTHIAS SPANRAD

