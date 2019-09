SE Freising: In vielen Belangen zweiter Sieger

Fußball - Landesliga

von Matthias Spanrad schließen

Es läuft derzeit nicht rund bei den Landesliga-Fußballern des SE Freising: Gegen Hauzenberg vor einer Woche landeten die Lerchenfelder einen Duselsieg, beim TSV Grünwald am Freitagabend hatten sie jedoch nicht mehr so viel Glück. Seit 2006 hatte Freising dort nicht mehr verloren, diesmal setzte es ein 0:2 (0:1).

Freising – „Das war einfach verdient“, sagte Coach Alex Plabst nach der vierten Saisonniederlage seiner Mannschaft. Vor allem in Sachen Tempo, Umschaltspiel und Präzision sei man den Hausherren hoffnungslos unterlegen gewesen, analysierte der Freisinger Trainer offen und in aller Deutlichkeit. „Allerdings kann ich mit der Niederlage leben, denn Grünwald zählt für mich nach wie vor zu den Favoriten.“

Dabei hatte Plabst am Freitag wieder mehr personelle Alternativen. So kehrte Co-Trainer Florian Bittner nach überstandener Blessur zurück aufs Feld, und auch Sebastian Thalhammer, der zuletzt schmerzlich vermisste Abräumer vor der Abwehr, feierte nach einer verletzungsbedingten Auszeit sein Comeback. Außerdem erhielt Daniel Gädke, der Siegtorschütze vom vorangegangenen Wochenende, eine Chance von Beginn an.

Die Partie war trotzdem eine klare Angelegenheit: Der TSV Grünwald bestimmte von Beginn an das Geschehen und traf in den Anfangsminuten zunächst den Pfosten. Für den SEF vergab Gädke Mitte des ersten Durchgangs eine Doppelchance – er scheiterte an Grünwalds Torhüter Leopold Bayerschmidt. Kurz vor dem Pausenpfiff war der SEF dann aber erstmals geschlagen: Freising brachte die Kugel nicht aus der Gefahrenzone, eine Rückgabe an die Strafraumgrenze schlenzte Markus Baki schließlich ins Tor (44.).

Bald nach dem Wiederanpfiff war die Messe bereits gelesen. Während die Gäste weiterhin keinen geregelten Spielaufbau zustande brachten, genügte dem TSV eine clevere Aktion von Thomas Meyer, der ebenfalls mit einem Fernschuss alle SEF-Hoffnungen zunichte machte (56.).

Nun schaltete Grünwald einen Gang zurück und lauerte auf Konter, Freising wurde jedoch auch nicht wirklich gefährlich. In der Schlussphase hatten die SEF-Fans den Torschrei einmal auf den Lippen: Nach einer Tiric-Flanke köpfte Gädke aber nur ans Quergebälk (71.).