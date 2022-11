SEF-Junioren feiern Herbstrunden-Meisterschaft

Teilen

Keine Blöße gaben sich die A-Junioren des SE Freising im letzten Spiel vor der Winterpause gegen die SG FC Moosburg/Wang. Die Gelb-Schwarzen gewannen mit 5:0 und sicherten sich damit den ersten Platz in der Endabrechnung. Foto: Lehmann © Lehmann

Die A-Jugend des SEF hat die Qualifikationsrunde in der Kreisliga zwar als Meister abgeschlossen, kann sich dafür jedoch nichts kaufen.

A-Jugend Kreisliga SE Freising – (SG) FC Moosburg/Wang 5:0 (3:0). Denn im Frühjahr werden zwei neue Qualifikationsrunden mit anderen Mannschaften gebildet. Wenn die Freisinger dort wieder Erster werden, müssen sie noch gegen den Meister der anderen Liga gewinnen, um aufzusteigen. Der Weg zurück in die Bezirksoberliga ist also noch ein langer und mühsamer.

Das letzte Spiel vor der Winterpause gegen die SG FC Moosburg/Wang war da einfacher: Die Domstädter siegten deutlich mit 5:0 und haben damit in sieben Partien 39 Tore erzielt. Diesmal trafen Tobias Hartmann (16.), Lazar Mijovic (32.), Edward Johnson (38.) sowie zweimal Marcos Hones (64./Elfmeter und 86.). (ft)

B-Jugend Kreisliga SE Freising – (SG) SV Eichenried 7:1 (5:1). Was für die A-Jugend gilt, gilt auch für die B-Junioren. Sie sind ebenfalls so etwas wie Herbstmeister geworden und müssen nun eine weitere Quali-Runde überstehen. Gegen Eichenried gab es zum Abschluss noch einmal einen klaren Sieg. Mahdi Amin (8.), Lukas Huber (11.) und Erduan Sadiku (29.) stellten das Ergebnis auf 3:0. Nach dem Ehrentreffer (31.) für Eichenried erhöhte Sabbona Kder noch vor der Pause mit zwei Toren auf 5:1 (34./35.). Danach spielte es Freising ruhig nach Hause. Für das Endergebnis sorgten Lukas Huber (69.) und Baran Gökay (73.). (ft)

C-Jugend Kreisliga SE Freising – VfB Hallbergmoos 0:0. Torlos trennten sich der SEF und der VfB in einem bedeutungslosen Spiel. Die beiden Mannschaften beendeten die Liga-Runde auf den Tabellenplätzen sechs und fünf und haben daher weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun.

D-Jugend Kreisliga SE Freising – (SG) FC Schwaig 7:0 (5:0). Das SEF-Team ließ es zum Abschluss der Kreisliga-Runde noch einmal krachen und fertigte die Nachbarn aus Schwaig mit 7:0 ab. Ehe die Gäste schauten, waren sie mit 0:3 im Rückstand. Denn die Lerchenfelder erzielten in den ersten drei Minuten drei Treffer. Torschützen waren Rexhep Beciri (1.), Laurin Muric (2.) und erneut Beciri (3.). Jonas Keiner (13.) sowie Muric per Elfmeter erhöhten bis zur Pause auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel machte Muric in der 35. Minute sein drittes Tor, Teamkollege Beris Borri (42.) stellte den Endstand her. Die D-Jugend des SEF hat die Herbstrunde damit auf dem dritten Platz beendet. (ft)

SG Eichenfeld Freising B-Jugend Kreisklasse SG Eichenfeld Freising – (SG) SC Oberhummel 5:4 (2:4). Für die Spiele von Eichenfelds B-Jugend müsste man Eintritt verlangen, so aufregend und spannend wie diese derzeit sind. Wieder ließ das Team durch teils haarsträubende Abwehrfehler unnötige Gegentore zu und geriet in Rückstand. Doch erneut kamen die Grün-Weißen durch großen Kampf zurück und drehten die Partie. Eichenfeld hat durch den Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, drei Spiele sind noch zu absolvieren. Für Freising trafen Simon Filzek (3), David Ungerer und Jakob Reindl. Die Torschützen für Oberhummel waren Felix Oberhauser (3) und Felix Angermaier. (ft)

C-Jugend Kreisliga SG Eichenfeld Freising – TV 1861 Ingolstadt 1:0 (0:0). Im letzten Liga-Match hatte die SGE den punktlosen Letzten aus Ingolstadt zu Gast. Doch die Gäste traten überhaupt nicht wie ein Absteiger auf, sondern spielten gut mit und waren sehr bissig in den Zweikämpfen. Eichenfeld bestimmte jedoch die Partie und hatte viele Torgelegenheiten, die man aber nicht nutzen konnte. Den erlösenden Treffer erzielte dann Nicolas Tietscher nach einem schönen Spielzug. Da in der Folge ein aus Sicht der Eichenfelder reguläres Freistoßtor von Korbinian Wimmer nicht gegeben wurde, blieb es bis zum Schluss spannend. Doch Freisings Defensive stand sehr sicher und ließ keine Chancen der Gäste zu. Eichenfeld beendete eine tolle Kreisliga-Saison auf Rang zwei. (ft)

D-Jugend Kreisliga JFG Sempt Erding II – SG Eichenfeld Freising 5:0 (1:0). Im Spitzenspiel der Kreisliga hätte Freising mit einem Sieg in Erding die Meisterschaft holen können, doch daraus wurde nichts. Die SGE konnte nicht in Bestbesetzung an den Start gehen, während Erding vier Akteure aus dem BOL-Kader aufbot, die dann das Spiel auch entschieden. Letztlich war es ein verdienter Heimsieg für die JFG Sempt. Trotzdem kann man bei der SG Eichenfeld nach der ersten Kreisliga-Saison mit Platz vier in der Tabelle hochzufrieden sein. Die Torschützen für Erding waren Lukas Karl (2), Eman Buljubasic, Marsel Petrosino und Gabriel Petkos. (ft)

SVA Palzing A-Jugend Kreisliga SVA Palzing – FSV Pfaffenhofen 2:2 (1:1). Der SVA Palzing zeigte im letzten Punktspiel der Vorrunde eine überzeugende Leistung. Allerdings reichte es nur zum Unentschieden, das Team blieb damit auf dem letzten Platz. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, die Zuschauer sahen ein interessantes Spiel bis zur letzten Minute. Auf beiden Seiten gab es Torraumszenen, doch es dauerte bis zur 36. Minute, ehe der erste Treffer fiel: Die Gäste gingen mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schoss Michael Mair den Ausgleich. In der 51. Minute legten die Gäste aus Pfaffenhofen abermals vor, doch nur fünf Minuten später konnte Leon Steinkühler für den SVA egalisieren. Bis zum Abpfiff änderte sich am Resultat nichts mehr – Chancen waren allerdings durchaus vorhanden: Die beste Möglichkeit aufseiten der Palzinger hatte Robin Dölz, der alleine auf den gegnerischen Keeper zulief und knapp scheiterte. (ft)

SV Oberhaindlfing-Abens

B-Jugend Kreisklasse TSV Eching – (SG) SV Oberhaindlfing-Abens 3:0 (2:0). Mit fünf Siegen aus fünf Spielen reiste der SVOA, trotz des Ausfalls der beiden Stürmer, mit breiter Brust nach Eching. Der TSV zeigte jedoch von der ersten Minute an, dass er sich teuer verkaufen würde. Das frühe Anlaufen der Zebras führte in der 13. Minute zum Erfolg, als Loris Basha zum 1:0 abschloss. Im weiteren Verlauf schafften es die Hallertauer nicht, ihre Ordnung zu finden. Das Eigentor von Keeper Johannes Neidhardt zum 2:0 (30.) stand sinnbildlich für die ganze Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Neidhardt hielt zunächst seinen Kasten sauber, doch mit dem 3:0 in der 60. Minute machte Kapitän Lenny Schultz endgültig den Sack zu und beendete die Siegesserie des SVOA. Ein Kompliment ging an den jungen Schiedsrichter Maximilian Seemüller, der die in Teilen harten Zweikämpfe souverän einschätzte. (ft)

(SG) SV Oberhaindlfing-Abens – (SG) SVA Palzing 2:1 (2:0). Nach der Niederlage in Eching stand am Freitag das Derby gegen die Nachbarn aus dem Ampertal an. Die ersten Minuten waren von Unkonzentriertheit und Unordnung auf beiden Seiten geprägt. Den Gastgebern gelang aber bereits in der neunten Minute das 1:0 durch Ludwig Schwarz, der eine Kombination über die linke Seite erfolgreich abschloss. In der 20. Minute nutzte Florian Neumaier einen Fehlpass der Gäste und stellte auf 2:0, bevor die Oberhaindlfinger zweimal verletzungsbedingt wechseln mussten. Nach der Halbzeit gaben die SVOA-Fußballer die Führung nicht mehr aus der Hand. Phillipp Wöhrl markierte in der 77. Minute noch den Anschlusstreffer – mehr war aber nicht drin. Der Sieg ist verdient, da Palzing zu wenig zeigte und es versäumte, die Fehler der Hausherren zu bestrafen. Oberhaindlfing steht damit weiter auf Rang eins. (ft)