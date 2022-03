SE Freising: Keine Argumente für große Änderungen

Maximilian Rudzki zeigte beim Sieg in Unterföhring eine starke Leistung. © SEF

Trainer Alex Plabst vom SE Freising vertraut beim Gastspiel in Kirchheim wohl seiner siegreichen Elf, die am Dienstag den FC Unterföhring weggeputzt hat.

Freising – Wie heißt’s doch so schön? Überraschungen kommen oft dann, wenn man am wenigsten mit ihnen rechnet. So hätten die Buchmacher unter der Woche wohl nur ein paar Cent darauf gesetzt, dass die Landesliga-Kicker des SE Freising am Dienstag bei ihrem Gastspiel in Unterföhring etwas holen würden. Für SEF-Trainer Alex Plabst, als Pragmatiker bekannt, kam der 4:1-Sieg seiner Mannen dagegen nicht von ungefähr.

„Bei uns ist es so“, analysierte der Coach in der Nachbetrachtung, „dass wir in dieser Liga gegen alle bestehen können.“ Die einzige Voraussetzung: Alle elf Akteure, die auf dem Platz stehen, erfüllen ihr Soll. So geschehen am Dienstag, gegen den selbst ernannten Aufstiegsaspiranten Unterföhring zeigte die Truppe eine klasse Leistung. Was passiert, wenn gleich mehrere Spieler schwächeln, hatten die Gelb-Schwarzen drei Tage zuvor gegen Bruckmühl zu spüren bekommen, als ihre vielleicht schwächste zweite Halbzeit in dieser Saison zu einer 1:4-Packung führte.

15 Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone

Die Freisinger bleiben also die große Wundertüte in dieser Runde. Zwölf Siegen stehen zehn Niederlagen gegenüber, zweimal spielte der SEF remis. Das Team ist nur schwer einzuschätzen. Eines brachte der nicht eingeplante Erfolg gegen den FCU jedoch mit sich: Bei mittlerweile 15 Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone können Florian Bittner und Michael Schmid, das Trainer-Duo in der neuen Spielzeit, wohl endgültig mit einem weiteren Landesliga-Jahr planen.

Bemerkenswert war der klare Sieg in Unterföhring auch deswegen, weil dem SEF weiterhin fast alle seiner „Unterschiedsspieler“, wie es Trainer Alex Plabst bezeichnete, fehlen. Akteure wie Andreas Hohlenburger, Vitus Kirchberger, Florian Schmuckermeier oder auch Sebastian Thalhammer. Die erfahrensten Fußballer am Dienstag waren da noch Florian Bittner mit seinen 25 Regionalliga-Partien in der Vita, Schmid und Osaro Aiteniora.

Kirchheim kämpft vehement gegen den Abstieg

Spannend wird sein, welches Gesicht die Herren in den gelben Jerseys am Samstagnachmittag (14 Uhr) beim Kirchheimer SC zeigen werden. „Dabei ist es egal, wo der Gegner in der Tabelle steht“, wiegelt Coach Plabst gleich ab. Kirchheim kämpft vehement gegen den Abstieg, hat sich zuletzt aber unter anderem mit dem Ex-1860-Profi Korbinian Vollmann verstärkt.

Beim SEF werden die Verantwortlichen wohl der siegreichen Elf vom Dienstag vertrauen, also mit Patrik Heilmair im Tor sowie Maximilian Rudzki und Felix Günzel in der Offensive, die beide maßgeblich am Erfolg in Unterföhring beteiligt waren. „Ich habe wenige Argumente, ihnen jetzt zu sagen, dass sie sich wieder auf die Bank hocken sollen“, resümiert Plabst. Warum auch, diese Besetzung war schließlich für eine dicke Überraschung gut.

Aufstellung:

SEF: Heilmair – Aiteniora, Mayr, Schmid, Zanker – Fischer – Rudzki, Bittner, Rohrhirsch, Tiric – Günzel.

