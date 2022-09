SE Freising: Siegesserie gerissen – „Wollen uns jetzt nicht groß ärgern“

Teilen

Trainer Florian Bittner: „Wir wissen, woran es lag, und können das abstellen.“ © FuPa

Keine Serie hält ewig – und nun nahm auch die des SE Freising nach fünf Siegen hintereinander ein jähes Ende.

Freising – Beim FC Unterföhring unterlagen die Lerchenfelder am Freitagabend unter dem Strich verdient mit 0:3 (0:1).

Klar, wenn es nach den Fußballern des SE Freising gegangen wäre, hätte es in der Landesliga Südost immer so weitergehen können. Am Freitag kassierte die Truppe nun die erste Niederlage seit Mitte August. Zwar waren die Gelb-Schwarzen nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft – ihren besten Tag hatten sie aber auch nicht erwischt. „Die letzten Partien waren herausragend gut“, betonte Coach Florian Bittner. „Jetzt war eben mal ein schlechtes Spiel dabei.“ Und vor allem eines, in dem sich die Freisinger die Eier selbst ins Nest gelegt haben und Unterföhring nicht viel Mühe hatte, die Punkte einzuheimsen. „Letztendlich haben wir verdient verloren“, resümierte Bittner.

Verdient vor allem deshalb, weil die Domstädter offensiv zu harmlos agierten und erstmals seit Ende Juli – damals zu Hause gegen Eggenfelden – ohne eigenen Treffer blieben. Angreifer Luka Brudtloff und Co. hatten in diesen 90 Minuten keine nennenswerte Tormöglichkeit kreiert. Auch das Umschaltspiel, zuletzt eine der großen Stärken des SEF, klappte überhaupt nicht.

Positiv: In der Abwehr standen die Freisinger zunächst sicher. Trainer Bittner hatte seine angestammte Innenverteidigung mit Michael Schmid und Jonas Mayr zurück, auch Neuzugang Johannes Kleidorfer findet sich immer besser zurecht. Dass das 0:1 ausgerechnet aus einem kapitalen Bock von Keeper Maximilian Oswald resultierte, der zuletzt ein starker Rückhalt seiner Elf war, passte irgendwie ins Bild. Nach einem Abstoß bekam Oswald das Leder zurück, rutschte daran vorbei – und Maximilian Siebald hatte wenig Mühe, ins leere Tor abzuschließen (22.).

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste bemüht, wirklich in Bedrängnis brachten die Freisinger den zuletzt strauchelnden Club aus dem Münchner Osten aber nicht. Groß anzustrengen brauchte sich der FCU sowieso nicht – das 2:0 war eher ein Zufallsprodukt: Nach einem Pressschlag an der Torauslinie auf Höhe des Freisinger Sechzehners segelte die Kugel ans lange Eck, wo Bastian Fischer völlig frei stand und sich die Ecke quasi aussuchen konnte (54.). Vier Minuten später war die Messe gelesen: Nach einem Schuss aus dem Gewühl im Strafraum heraus konnte Jonas Mayr zunächst auf der Linie klären, doch im Nachsetzen traf erneut Fischer zum 3:0-Endstand (58.).

„Wir wollen uns jetzt nicht groß ärgern“, baute Bittner seine Jungs hinterher auf. „Wir wissen, woran es lag, und können das abstellen.“ (Matthias Spanrad)