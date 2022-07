SE Freising: Christian Schmuckermeier ist der Sprung von der Kreis- in die Landesliga gelungen

Christian Schmuckermeier (23) ist bisher eine der positiven Erscheinungen beim SEF. © SEF

Was die Punkteausbeute angeht, gibt es beim SE Freising bisher wenig Grund zur Freude - Bei den Leistungen von Neuzugang Christian Schmuckermeier hingegen schon.

Freising – Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Es näherte sich bereits das Ende der Sommertransferperiode, als es doch noch etwas wurde mit der Liaison zwischen Christian Schmuckermeier und dem Landesligisten SE Freising. Eigentlich wollte der junge Stürmer – bisher vier Spielzeiten lang für den TSV Wartenberg in der Kreisliga und Kreisklasse aktiv – bei seinem Heimatverein bleiben.

„Kicken mit den Spezln“, wie es Schmuckermeier nennt. Dann war da aber das Angebot aus der Domstadt. Als es schließlich Ende Juni noch einmal Gespräche mit den Eltern und Bruder Florian – Freisings Kapitän – gab, bekam der Verein aus der Savoyer Au mit dem zweiten Schmuckermeier doch noch seinen Wunschspieler. Der offensivstarke Neuzugang wirkt nicht, als sei er erst Anfang 20. Man hat den Eindruck, dass er schon Jahre in der Landesliga spielen würde.

SE Freising: Neuzugang Christian Schmuckermeier mit zwei Torbeteiligungen bei Startelf-Debüt

Und weil der Fußball eben die schönsten Geschichten schreibt, musste es fast so kommen wie am Dienstagabend beim ersten Heimspiel des SEF in dieser Landesliga-Saison. In der Startelf gegen Landshut stand: Christian Schmuckermeier. Am Ende verloren die Freisinger mit 2:4. Doch wer war an den beiden Toren des SEF beteiligt? Christian Schmuckermeier, der in der 35. Minute sogar die zwischenzeitliche Freisinger Führung erzielt hatte. Mit einem klasse Treffer: Pass angenommen, um einen Gegenspieler gedreht, überlegt ins lange Eck abgeschlossen.

„Das war kein Zufall“, lobte Trainer Florian Bittner hinterher. „Wir wissen schon, warum wir ihn unbedingt haben wollten.“ Das zweite Tor bereitete der 23-Jährige mit einem beherzten Schuss vor. Dementsprechend grinste Schmuckermeier nach der Partie von einem Ohr zum anderen: „Dass ich gleich ein Tor schieße, das ist schon supergeil.“ (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Und auch, dass es bereits am zweiten Spieltag für einen Startelfeinsatz gereicht hat. Man habe aktuell einige verletzte Spieler, sagt Schmuckermeier. Ein wenig habe er schon gehofft, dass er seine Chance bekommt – es sei ja auch eine Englische Woche. „Und dann habe ich einfach das gemacht, was mir der Trainer aufgetragen hat“, sagt der Ex-Wartenberger. Allerdings: Es saßen auch noch andere Akteure auf der Bank, die Bittner durchaus hätte bringen können. Er entschied sich aber für den Last-Minute-Neuzugang, der sich im Training super präsentiert hatte und das in ihn gesetzte Vertrauen nun mehr als gerechtfertigt hat.

Schmuckermeier bleibt bescheiden: „Ich spiele dann und da, wo ich eben gebraucht werde“

Bereut hat Schmuckermeier, der beim TSV Wartenberg das Fußballspielen gelernt hat und seitdem im Herrenbereich in vier Spielzeiten in der Kreisklasse und der Kreisliga in 69 Partien 21 Treffer erzielt hat, bisher nichts. „Ich habe die Herausforderung ja auch gesucht“, versichert der 23-Jährige.

Was Schmuckermeier vor allem mitgenommen hat: Das Tempo ist ein ganz anderes als zwei oder sogar drei Ligen tiefer, „auf dem Platz und vor allem auch im Kopf“. Dass es trotzdem ganz gut klappen kann, hat der Treffer zum 1:0 gezeigt. „Das ist schon ein tolles Erlebnis, wenn du dann auch noch triffst.“ Schmuckermeier war zudem einer der Spieler, die am Dienstag auch nach dem 1:3 fast jedem Ball hinterhergelaufen sind. Das dürfte Trainer Florian Bittner ebenfalls registriert haben.

Im Hinblick auf die Zukunft erzählt Schmuckermeier das, was junge Spieler am Anfang eben sagen. Zu allererst wolle er natürlich dem Team helfen, „ich spiele dann und da, wo ich eben gebraucht werde“. Die Startelf sei natürlich weiterhin ein Traum. Die eine oder andere Geschichte, die nur der Fußball schreibt, wird da sicher noch dazukommen.

