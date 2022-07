SE Freising: „Gegen einen gestandenen Landesligisten dürfen wir uns so nicht präsentieren“

Torgefährlicher Youngster: Marcos Hones (r.) markierte den 1:1-Ausgleich für den SEF, der erst nach einer halben Stunde in Fahrt kam und am Ende deutlich gewann. FOTO: Lehmann © Lehmann

Der SE Freising gerät gegen Kreisligist FC Eitting zunächst in Rückstand, Trainer Bittner ist trotz des am Ende standesgemäßen Sieges kritisch.

Freising – SEF-Trainer Florian Bittner musste beim Test gegen den FC Eitting am Dienstagabend wieder das Tor hüten. Seine beiden Keeper waren verletzt beziehungsweise an Corona erkrankt. Und was der Neu-Coach in der Anfangsphase der Partie gesehen hat, dürfte ihm nicht gefallen haben. Auch wenn Freising am Ende mit 7:2 (3:1) gewann.

Die Lerchenfelder Kicker ließen sich vom Kreisligisten zunächst gehörig den Schneid abkaufen, so führten die Gäste bald mit 1:0. Nach eklatanten Ballverlusten und halbherzigen Verteidigungsversuchen im Mittelfeld landete das Leder bei Christoph Härtl, der relativ unbedrängt zur Führung einnetzte (19.). Bei Freising war Sand im Getriebe, viele Fehler prägten das Bild. „Das war richtig ärgerlich. Wenig von dem, was wir geplant hatten, hat funktioniert“, sagte Bittner. „Eigentlich wäre es die Chance für viele Spieler gewesen, sich anzubieten.“ Noch sind die Startelf-Plätze offen, Eigenwerbung betrieben am Dienstag in der Anfangsphase aber wenige.

SE Freising tut sich eine halbe Stunde lang schwer - Brudtloff-Hattrick in Halbzeit zwei

Besser wurde es nach einer guten halben Stunde, als der SEF dank seiner individuellen Klasse die Partie drehte. Nach einem Konter servierte Maximilian Rudzki flach ins Zentrum, Youngster Marcos Hones blieb eiskalt (35.). Kurz darauf kam Neuzugang Alexander Eppink mit einem Schuss ins lange Eck zum Premierentor (40.), bevor Rudzki nach Zanker-Zuspiel für die Vorentscheidung sorgte (45.+1).

Nach der Pause tauschten die Freisinger durch, was dem Spielfluss guttat. Daniel Zanker (66.) und Luka Brudtloff (67./83./88.) trafen für den SEF, Florian Huber (70.) für Eitting zum zwischenzeitlichen 5:2. Dennoch: „Gegen einen gestandenen Landesligisten dürfen wir uns so nicht präsentieren“, kritisierte Bittner. VON MATTHIAS SPANNRAD