SE Freising verliert auch gegen den TSV Grünwald – Der Abstieg rückt immer näher

Sorgte für Hoffnung: Felix Fischer (M.), hier im Zweikampf, erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für den SEF. © leh

Der SE Freising taumelt der Bezirksliga entgegen. Gegen den TSV Grünwald setzte es die 18. Niederlage der Saison. Der Rückstand auf die Relegation beträgt nun drei Zähler.

Freising – Der Abstieg der Landesliga-Fußballer des SE Freising rückt immer näher. Am Freitagabend unterlagen die Bittner-Mannen nun dem TSV Grünwald knapp, aber verdient, mit 1:2 (1:1). Der Gang in die Bezirksliga, er scheint kaum noch aufzuhalten – zumal Konkurrent ASV Dachau mit einem Remis seinen Vorsprung auf den SEF auf drei Zähler vergrößern konnte.

SE Freising: Florian Bittner und Co-Trainer Michael Schmid fehlen erstmals beide verletzungsbedingt

Es war ein Bild, das es in dieser Saison so noch nicht gegeben hatte: Co-Trainer Michael Schmid hinkte auf Krücken in Richtung der Trainerbank im Stadion der Savoyer Au. Und auch Florian Bittner konnte aufgrund einer Verletzung nicht mittun. So waren erstmals in ihrer Premierenspielzeit beide Freisinger Übungsleiter zum Zuschauen verdammt – und mussten damit tatenlos mitansehen, wie sich die Gelb-Schwarzen zum 18. Mal in dieser Saison geschlagen geben mussten. „Wir haben heute nicht unverdient verloren“, stellte Bittner hinterher konsterniert fest. Man habe zwar insgesamt keine schlechte Leistung abgeliefert, „aber vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir es dann nicht gut gespielt“.

Der erste Durchgang, und das wird die Lerchenfelder bei der Analyse der Spielzeit in wenigen Wochen richtig wurmen, war – mal wieder – gar nicht so verkehrt. In einem insgesamt eher mauen Match hielten die Freisinger gut mit den Gästen aus Grünwald mit. Und das, obwohl Bittner seine Viererkette auf zwei Positionen hatte umbauen müssen: Weil neben Schmid auch Osaro Aiteniora verletzt fehlte, rückten Fabian Löw auf Rechts und Johannes Kleidorfer im Zentrum in die Startformation. Den baldigen Rückstand konnte das neue Personal allerdings auch nicht verhindern. Wieder einmal ging es für den SEF viel zu schnell: Ein Grünwalder Akteur hatte sich auf Rechts bis zur Grundlinie durchgetankt, seine anschließende Flanke fand an der Strafraumgrenze mit Vincent Traub einen dankbaren Abnehmer (15.).

SE Freising: Felix Fischer besorgt den zwischenzeitlichen Ausgleich

Die Domstädter fanden jedoch prompt eine Antwort: Eine Flanke aus dem Halbfeld von Maximilian Rudzki klärte die TSV-Defensive nur halbherzig und viel zu kurz, Felix Fischer schaltete am schnellsten und zimmerte das Leder volley halbhoch in die Maschen (17.). In der Folge waren die Platzherren zwar weiterhin bemüht, gefährlich wurde es jedoch nicht. Im Gegenteil: Die Gäste trafen noch einmal den Außenpfosten.

Nach dem Seitenwechsel parierte SEF-Keeper Jonas Trost einen satten Freistoß von Grünwalds David Wörns (65.), ehe das Team aus dem Münchner Süden doch auf die Siegerstraße einbog: Erneut ging’s viel zu schnell für die Gastgeber, und am Ende genügte David Halbich eine Körpertäuschung, um den Freisinger Abwehrverbund zu narren und locker zum 2:1 zu vollenden (77.).

Dennoch wäre am Ende zumindest noch das 2:2 möglich gewesen. In der Nachspielzeit konnte Grünwalds Keeper Lukas Brandl einen Schuss von Julian Kristo aber gerade noch mit der Faust abwehren (90.+2). VON MATTHIAS SPANRAD

