SE Freising: Rückkehrer sollen für mehr Qualität sorgen – „Anspannung ist da“

Der Ball rollt wieder in der Landesliga Südost ab diesem Freitagabend. Und für die Fußballer des SE Freising zählt in den nächsten Wochen nur eins: die Mission „Klassenerhalt“.

Freising – Dabei sind die Zahlen mehr als ehrlich: Auf Platz 16 rangieren die Lerchenfelder aktuell, der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt nur einen Zähler. Auf der anderen Seite sind die Domstädter mit dem SV Pullach, erster direkter Absteiger, aber auch punktgleich. Die Lage ist also so ernst wie schon lange nicht mehr in der Savoyer Au. Und den Ernst der Lage haben die Verantwortlichen erkannt, die Vorbereitung deswegen auch ein Stück weit darauf ausgelegt. „Eine gewisse Anspannung ist da“, gibt Trainer Florian Bittner zu. „Jedoch freuen wir uns auch, dass es endlich wieder losgeht.“

Verunsichert sind die Eintracht-Kicker nicht, aber ein Sieg zum Wiederauftakt heute Abend beim TSV Wasserburg (19.30 Uhr) wäre Gold wert. Denn zum einen hat die verkorkste Vorrunde schon etwas am Selbstbewusstsein der Lerchenfelder gekratzt, die es in den letzten Jahren oft gewohnt waren, eher an der Tabellenspitze zu rütteln. Verunsichert sei man deswegen nicht, beschwichtigt Bittner, schließlich waren auch gute Spiele dabei, etwa die Siegesserie im Spätsommer. Und: Heillos unterlegen waren die Freisinger in keinem Spiel. „Deswegen sollten wir uns dieses Selbstbewusstsein schnell wieder zurückholen, am besten gleich mit einem Sieg zum Auftakt“, schwört er seine Elf ein.

Doch auch numerisch würde den Freisingern ein Dreier in Wasserburg gut tun. Der letzte datiert vom 14. Oktober (2:1 gegen Schwaig). Deswegen haben die Bittner-Mannen in den letzten Wochen viel gearbeitet, vieles ausprobiert, sich vor allem aber auch gefreut, dass die Personaldecke wieder dicker geworden ist. Es sind Spieler zurückgekehrt, die dem SEF vor allem die sehnlichst vermisste Qualität auf den Rasen zurückbringen sollen. Vor allem Sebastian Thalhammer will Trainer Bittner hier nennen, zudem Niklas Tatzer und Osaro Aiteniora, der in Hallbergmoos nicht glücklich geworden ist. „Alle drei helfen uns mit ihrer Qualität und vor allem auch Mentalität weiter“, so Bittner.

Niklas Tatzer etwa gehörte in den Testspielen zu den konstantesten Akteuren. Und auch wenn der Trainer keinem eine Startelf-Garantie geben möchte, kann man schon erahnen, dass das Trio gesetzt sein wird in Wasserburg. Immer noch am Tüfteln sei er, wiegelt Bittner ab, einiges wollte der Coach erst nach dem Abschlusstraining am Donnerstag entscheiden. Die Plätze, das ist bekannt, sind landauf, landab Anfang März noch nicht in toller Qualität. Rein spielerisch wird’s keine Mannschaft lösen können. Bittner: „Erstmal geht es nur über Härte, Mentalität und Laufbereitschaft.“ (Matthias Spanrad)

Voraussichtliche Aufstellung: Trost – Aiteniora, Schmid, Mayr, Tatzer – Fischer, Thalhammer – Schmuckermeier Chr., Schmuckermeier F., Bittner – Brudtloff