SE Freising: Testspielreise als Teambuilding-Maßnahme -Positives Fazit nach Ausflug zu Ex-Keeper Negele

Patrick Negele: Der Ex-Torhüter des SE Freising spielt nun beim TSV Buch bei Ulm. © FuPa

Der SE Freising fährt für ein Testspiel bis nach Ulm - ungewöhnlich, aber aus gutem Grund: Ein Test gegen den TSV 1889 Buch mit Ex-SE-Keeper Negele.

Freising – Ein besonderes Wochenende liegt hinter den Fußballern des SE Freising. Nicht gegen einen der hiesigen Gegner testeten die Lerchenfelder ihre Form, am Samstag ging’s – auch als Teambuilding-Maßnahme – zum württembergischen Landesligisten TSV 1889 Buch bei Ulm. Dorthin war Ex-SEF-Keeper Patrick Negele im Winter gewechselt – und ihm statteten die Freisinger nun einen Besuch ab.

Gespielt wurde gegen Buch natürlich auch, der Vorbereitungskick am Sonntagnachmittag ging 3:4 verloren. Die lange Anfahrt und den Mannschaftsabend am Samstag zuvor wollte SEF-Trainer Florian Bittner nur bedingt als Ausrede zählen lassen. Es war vor allem die Chancenverwertung der Gelb-Schwarzen, die ein besseres Ergebnis verhinderte. „Das ärgert mich, dass es nicht zu mehr gereicht hat“, berichtet Bittner.

SE Freising: Offensivmotor läuft bereits auf Hochtouren - Ausflug stärkt das Mannschaftsgefüge

Dabei ging es für den SEF prima los: Luka Brudtloff (22.) und Felix Günzel (30.) veredelten feine Spielzüge und blieben eiskalt vor Keeper Negele. Doch Buch kam zurück, Freising fand nicht mehr richtig in die Partie. Außerdem rächte sich, dass die Freisinger keinen nominellen Torhüter dabei hatten. So stand Spielertrainer Florian Bittner zwischen den Pfosten – ihm fehlte auf dieser Position verständlicherweise die Erfahrung. So glich Buch nicht nur aus, sondern hatte nach gut 50 Minuten die Partie gedreht und auf 4:2 gestellt.

Doch die Freisinger kamen noch einmal zurück und verkürzten durch Marcos Hones auf 3:4 (79.). Bei konzentrierterer Chancenverwertung wäre auch noch der Ausgleich drin gewesen. Insgesamt zog Spielertrainer Bittner dennoch ein positives Fazit. Vor allem für das Mannschaftsgefüge sei der Betriebsausflug Gold wert gewesen. Die Truppe schlief in Zelten sowie in Kabinen vor Ort, „ein bisserl hab’ ich mich gefühlt wie in der B-Jugend, die Stimmung war super“. Zudem brachte der Test wichtige Erkenntnisse. In der Offensive klappte schon vieles, „bei ein paar Dingen müssen wir uns aber noch steigern“. Übrigens: Ein Gegenbesuch des TSV Buch ist für nächstes Jahr bereits ausgemacht. ms