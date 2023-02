SE Freising: Mehr Kadertiefe für die Mission Klassenerhalt

Teilen

Camillo von Rombs (23) wechselt vom BC Attaching zum Südost-Landesligisten. © FuPa

Fußball-Landesligist SE Freising verstärkt sich mit Offensivmann Julian Kristo und Torhüter Camillo von Rombs. Letzterer kommt von einem Nachbarclub.

Freising – Die Landesliga-Fußballer des SE Freising stecken mitten in der Vorbereitung auf die Mission Klassenerhalt – und sie haben sich noch einmal verstärkt: Mit Julian Kristo wechselte ein junger Angreifer zum SEF. Zudem verpflichtete der Club Torhüter Camillo von Rombs.

Die Konkurrenz in der Offensivabteilung beleben soll Julian Kristo, der vom Kreisligisten VfR Garching II in die Savoyer Au kam. Trainer Florian Bittner zeigt sich durchaus begeistert vom variabel einsetzbaren Neuzugang, der im vergangenen Herbst schon einige Trainingseinheiten in Freising absolviert hat. Nun gehört er auch offiziell dem Kader an, nachdem letzte Details mit Garching geklärt worden sind. „Er macht sich ganz gut“, lobt Bittner den 19-Jährigen. Er sieht den jungen Angreifer, der auch auf dem Flügel oder im Zentrum eingesetzt werden kann, nicht unbedingt nur als Ergänzungsspieler. „Er hat schon das Potenzial, dass er sich in die erste Elf spielen kann“, sagt der Coach. „Und er bringt auch eine gewisse Bulligkeit mit.“

Deshalb ist der Torhüter-Transfer so wichtig

Konkurrenz belebt das Geschäft. Stürmer Luka Brudtloff machte seine Sache in der Herbstrunde gut. Nun hat er jedoch auch einen teaminternen Herausforderer auf der Neuner-Position. Das könnte zusätzliche Kräfte freisetzen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Einen weiteren Neuzugang können die Eintracht-Fußballer auf der Torwartposition verbuchen. Der war auch nötig geworden: Denn während Patrik Heilmair aus privaten Gründen zum FC Moosburg gegangen ist, muss Maximilian Oswald aufgrund einer schwereren Knieverletzung passen. Trainieren kann der 29-jährige Keeper aktuell gar nicht und wird nur im Notfall zum Einsatz kommen, wenn überhaupt.

Bittner setzt auf Jonas Trost

Zwar hat Spielertrainer Bittner mit Jonas Trost (18) einen jungen Torhüter, dem er großes Vertrauen schenkt. „Dennoch haben wir nach einem zweiten Keeper gesucht – allein deshalb, damit er im Training einen Partner hat“, zeigt der Coach auf. Und so kommt mit Camillo von Rombs (23) vom BC Attaching ein weiterer junger Torwart zum SEF. „Er weiß, dass er sich in der Rückrunde erst mal einreihen muss“, sagt Bittner. „Aber es kann ja auch schnell gehen.“

Zudem werden die Lerchenfelder den einen oder anderen U19-Kicker immer wieder im Training zu Gast haben. Die können sich mit guten Leistungen zumindest für Kurzeinsätze bewerben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.