SE Freising mit voller Kapelle, aber ohne Flutlicht

Teilen

Stellen sich auf ein intensives Spiel ein: Marcel Hack (vorne) und Co. haben im Heimspiel am Dienstagabend einen harten Brocken vor der Brust. © Lehmann

Die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising empfangen am Dienstag den ASV Dachau. Achtung: Weil das Flutlicht noch nicht geht, erfolgt der Anstoß schon um 18 Uhr.

Freising – Seit ein paar Jahren ist es fast schon ein ehernes Gesetz: Der SE Freising trägt seine Heimspiele am Freitagabend aus, bei Wind und Wetter. Das hat sich nun fürs Erste aber erledigt – das Unwetter vor eineinhalb Wochen hat der Flutlichtanlage in der Savoyer Au quasi den Stecker gezogen. Die Reparatur nach dem Blitzeinschlag ist aufwändiger und nimmt mehr Zeit in Anspruch als gedacht.

Das Bezirksliga-Spiel gegen den ASV Dachau am 25. August war aufgrund des Unwetterschadens abgesagt worden. Nachgeholt wird die Partie nun am Dienstag. Anstoß ist bereits um 18 Uhr, damit es beim Abpfiff noch hell ist. Da im Dachauer Stadion kein Flutlicht vorhanden ist, war ein Tausch des Heimrechts keine Alternative. Und weil der SEF am Wochenende kein Pflichtspiel zu bestreiten hatte, hatten die Lerchenfelder Kicker nun zwei Wochen Pause.

Zwei Wochen Pause: Vorteil oder Nachteil?

Ob das so gut war? Da ist sich Coach Alexander Schmidbauer nicht sicher. Klar, die Eintrachtler konnten sich Zeit nehmen, um kleinere Blessuren zu pflegen und Kraft zu tanken. Dafür ist natürlich der Rhythmus etwas dahin. „Das hat schon gut getan“, betont der Trainer. „Aber die Pause war doch zu lang.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dennoch: Die Freisinger haben die Tage, so gut es ging, genutzt. Sie haben fleißig trainiert und versucht, an den Dingen zu arbeiten, bei denen es noch hakt. Wobei: So richtige Baustellen sind es gar nicht, die Schmidbauer ausgemacht hat. Gleichwohl schafft es die junge Mannschaft noch nicht, die Konzentration über 90 Minuten aufrecht zu halten, und leistet sich oft noch einen Lapsus zu viel. „Das ist aktuell unser Hauptproblem – doch das lässt sich fast nicht trainieren.“ Vielmehr hoffen die Lerchenfelder, dass sich dieses Problem im Lauf der Runde mit zunehmender Erfahrung von selbst lösen wird.

Das Duell mit den Dachauern schätzt der SEF als mit das schwerste Spiel der Saison ein. Auch wenn der ASV als Tabellenfünfter seinen großen Zielen derzeit noch ein wenig hinterherläuft. So oder so: „Wir stellen wir uns auf ein intensives Spiel ein“, berichtet Alex Schmidbauer.

Schmidbauer legt sich auf Keeper Jonas Trost fest

Personell – und das ist das Erfreuliche an der zweiwöchigen Auszeit – sind beim SEF alle Mann an Bord. Der Trainer hat in Sachen Aufstellung also die Qual der Wahl. „Die Jungs schenken sich im Training nichts und bieten sich alle an. Das ist super“, freut sich der Coach. Deshalb will sich Schmidbauer nicht in die Karten schauen lassen.

Freilich gelten einige Akteure als gesetzt: Kapitän Felix Fischer wird sicher ebenso auflaufen wie Co-Spielertrainer Michael Schmid oder Vize-Kapitän Maximilian Rudzki. Und bei der Torwartposition hat sich Schmidbauer bereits festgelegt: Niclas Karremann habe sich zwar durch einen bärenstarken Auftritt im Toto-Pokal beworben, „aktuell hat aber Jonas Trost die Nase vorne“, sagt der Trainer.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.