SE Freising: Punkten, bevor es richtig stürmisch wird

Teilen

Stolpergefahr: Die Gelb-Schwarzen um Luka Brudtloff (l.) und Florian Bittner sind zuletzt aus dem Tritt geraten. © Lehmann

Vor dem Landesliga-Spiel seines SE Freising gegen den FC Schwaig nimmt Coach Florian Bittner vor allem die Ü25-Kicker in die Pflicht.

Freising – Es könnte ungemütlicher werden in der Savoyer Au. Nicht unbedingt, weil sicher bald die ersten Herbststürme aufziehen, sondern im Hinblick auf die Tabellensituation in der Landesliga Südost. Die Fußballer des SE Freising haben zuletzt schon wieder drei Partien am Stück verloren. „Wir wussten, dass es in diesem Jahr immer wieder solche Phasen geben wird“, beschwichtigt Trainer Florian Bittner. „Trotz der personellen Umbrüche haben wir Vertrauen in den Kader.“

„Wir brauchen definitiv wieder eine Siegermentalität in der Mannschaft“

Die jüngsten Spiele stimmten den jungen Coach allerdings nicht glücklich – insbesondere, was das Auftreten der erfahreneren Kicker im Team angeht. Den jungen Akteuren wollen Bittner und sein Co-Trainer Michael Schmid gar keinen Vorwurf machen, dafür doch ein wenig den arrivierten Kräften. Um was es geht? „Wir brauchen definitiv wieder eine Siegermentalität in der Mannschaft“, zeigt Bittner das Manko auf. „Und hier vorausgehen können halt nicht nur der Michi und ich.“ Namen nennt er nicht. Doch dürften die, die gemeint sind, sicher selbst wissen, dass sie sich angesprochen fühlen sollten. Allzu viele Spieler jenseits der 25 Lenze gibt es – abgesehen vom Trainerduo – beim SEF nicht. Und genau von denen erwarten die Lerchenfelder Verantwortlichen, dafür zu sorgen, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Situation mit Tabellenplatz elf und dem klaren Abwärtstrend sei nicht schön. „Aber am Ende wollen wir alle ein schönes Wochenende haben“, sagt Bittner. Gemeint ist damit, dass sich jeder hinterfragen soll, ob so eine Niederlage wie am Freitag vor einer Woche in Grünwald wirklich nötig gewesen sei.

Beim SE Freising hakt es aktuell hinten und vorne

Gegen den FC Schwaig (Freitag, 19.30 Uhr) wird es daher um den nötigen Ehrgeiz gehen, aber auch und vor allem darum, Fehler zu vermeiden. Zum einen sollten die Offensiven ihre Möglichkeiten auch in Zählbares ummünzen. Und zum anderen muss die Eintracht die Unzulänglichkeiten in der Defensive abstellen – eine Partie ohne Gegentor gab es seit einem Monat nicht. „Das Verteidigen geht aber ganz vorne los“, nimmt Bittner alle elf Mann in die Pflicht.

Personell gibt es beim SEF allerdings viele Fragezeichen. Weil die halbe Mannschaft aktuell kränkelt, wird sich erst am Spieltag entscheiden, welche Formation Bittner aufs Feld schicken kann. Am liebsten würde er dem einen oder anderen Fußballer eine Verschnaufpause gönnen – doch das ist aktuell schwierig. Also müssen es wohl die bisherigen richten und sich gegen die eventuell bald aufziehenden (Herbst-)Stürme stemmen.

Aufstellung:

SEF: Oswald – Müller, Mayr, Schmid, Kleidorfer – Fischer, Thalhammer – Tiric, Bittner, C. Schmuckermeier – Hones.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.