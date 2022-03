SE Freising: Remis mit hohem Unterhaltungswert und Elferzugabe

Trainer Alex Plabst: „Die klaren Chancen am Ende müssen wir machen.“ © Michalek

Die Fußballer des SE Freising haben gegen Karlsfeld ein 3:3 und anschließend im Elfmeterschießen den Einzug in die nächste Pokal-Quali-Runde geschafft.

Freising – Ein Punkt im Ligabetrieb, im Pokal eine Runde weiter: Die Ausbeute des SE Freising beim 3:3 beziehungsweise 8:6 nach Elfmeterschießen gegen Eintracht Karlsfeld am Freitag war durchaus zufriedenstellend. Dennoch war mancher im Freisinger Lager hinterher etwas enttäuscht.

Kaum war das Punktspiel gegen Karlsfeld abgepfiffen, hatte es sich SEF-Trainer Alex Plabst auf der Tribüne gemütlich gemacht. Das anschließende Elfmeterschießen, das nach dem 3:3-Remis über den Einzug in die nächste Pokal-Quali-Runde entschied, überließ er seinem Nachfolger-Duo Florian Bittner und Michael Schmid. Und so konnte sich der amtierende Coach in aller Ruhe anschauen, wie Keeper Patrik Heilmair den ersten Penalty der Karlsfelder parierte und alle gelb-schwarzen Elferschützen trafen.

SE Freising in der ersten Halbzeit sehr effektiv

Weit mehr Unterhaltungswert bot da das zuvor regulär ausgetragene Landesliga-Duell, das die Freisinger ganz entspannt angehen konnten. Der Verbleib in der Liga ist gesichert. Die Karlsfelder dagegen hatten heuer höhere Ambitionen gehegt, waren zuletzt aber mehrmals gestrauchelt. In der Savoyer Au gerieten sie schnell ins Hintertreffen: Einen Schuss von Felix Günzel konnten die Gäste noch zur Ecke abwehren, die anschließende Hereingabe von Domagoj Tiric köpfte Kapitän Jonas Mayr dann ins Kreuzeck (7.). Und Freising spielte munter weiter, zudem parierte Torhüter Heilmair zwei Mal klasse (2./21.). Nach einer einstudierten Freistoßvariante von links, die Karlsfelds Defensive mehr als verwirrte, landete das Leder am Fünfmeterraum bei Günzel, der zum 2:0 abschloss (25.).

Nur zwei Minuten später waren die Gäste wieder im Spiel: Nachdem die Freisinger im Kollektiv schläfrig verteidigt hatten, war Leon Ritter allein auf weiter Flur und verkürzte (27.). Doch kurz vor der Pause hatten die Gelb-Schwarzen den alten Abstand wieder hergestellt: Nachdem Tiric im Strafraum klar gefoult worden war, gab es Elfmeter – und den verwandelte Robert Rohrhirsch sicher zum 3:1 (41.).

Plabst-Team lässt Großchancen verstreichen

In Halbzeit zwei setzte sich Karlsfelds Klasse dann doch durch, die Freisinger Führung war bald dahin. Zunächst verteidigten es die Gastgeber wieder schwach, Fitim Raqi verkürzte auf 2:3 (48.). Nur fünf Minuten später wuchtete Pascal Sattelberger einen Freistoß aus bester Lage unhaltbar in die Maschen (53.).

Und in der Schlussphase? Da vergaben die Domstädter das Siegtor fast schon kläglich beziehungsweise scheiterten am Karlsfelder Keeper Fabian Müske: Erst rettete Müske gegen Rohrhirsch und klärte zur Ecke (78.), und wenig später fand Daniel Zanker aus kürzester Distanz im TSV-Torhüter seinen Meister (83.).

Trainer Alex Plabst war mit dem einen Zähler trotzdem hoch zufrieden: „Immerhin haben wir gegen eines der qualitativ besten Teams der Liga gespielt.“ Dennoch: „Die klaren Chancen am Ende müssen wir machen.“

