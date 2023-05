SE Freising: Schlechte Aussichten, positive Signale

Teilen

Macht einen großen Sprung: Sebastian Thalhammer (27) bleibt dem SEF nicht nur als defensiver Mittelfeldspieler erhalten, sondern steigt zur neuen Saison zudem zum Teammanager und Kaderplaner auf. © Michalek

Trotz des drohenden Abstiegs aus der Landesliga hat der SE Freising schon viele wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Eine Personalie überrascht besonders.

Freising – Ein kleiner Strohhalm ist es freilich noch, an den sich die Fußballer des SE Freising klammern. Vier Partien stehen in dieser Landesliga-Saison noch aus. Vier Partien, in denen die Lerchenfelder hoffen, das Ruder herumreißen und doch noch den Klasserhalt schaffen zu können. Zwei Zähler fehlen dem SEF zum letzten Abstiegsrelegationsplatz. Hinzu kommt, dass die Domstädter den Gang in die Bezirksliga nicht mehr aus eigener Kraft verhindern können. Die Mannschaft ist auf Schützenhilfe angewiesen. „Solange es rechnerisch möglich ist, glauben wir daran“, betonte Trainer Florian Bittner nach der jüngsten 0:3-Pleite beim direkten Konkurrenten ASV Dachau. Folglich müssen am Freitagabend (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Liga-Zehnten TSV Grünwald unbedingt drei Zähler her.

Großteil des personellen Fundaments schlagartig weggebrochen

Jedoch. Viel ist es nicht, was den SEF-Fans noch Glauben schenken dürfte. Immerhin ist der Eintracht zuletzt ein Großteil des personellen Fundaments nahezu schlagartig weggebrochen. Kapitän Florian Schmuckermeier kann aufgrund muskulärer Probleme schon länger nicht mehr mittun. Mitte der vergangenen Woche erwischte es Co-Trainer und Abwehrchef Michael Schmid, der nach einem Trainingsunfall auf Krücken angewiesen war und in dieser Saison keine Partie mehr bestreiten wird. Und zur Pause des Dachau-Spiels war dann zu allem Überfluss auch noch für Trainer Bittner Schluss – der Verdacht auf Muskelfaserriss bestätigte sich. Damit fehlen dem Club im finalen Saisonendspurt wichtige Akteure. Nicht die besten Chancen für ein Happy End.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ungeachtet davon laufen beim SEF die Planungen für die neue Spielzeit – und hier gibt es positive Signale. Zuallererst: Coach Bittner bleibt an Bord – auch, „weil die Arbeit mit den Jungs hier Spaß macht, trotz des Misserfolgs“. Der 32-Jährige geht den Weg des Vereins, junge Fußballer auszubilden und sie in die Herren-Mannschaft zu integrieren, vollumfänglich mit. „Das ist einfach eine gute Sache“, sagt der Trainer.

Auch Felix Fischer bleibt beim SE Freising

Noch viel besser aus Freisinger Sicht: Einige wichtige Akteure haben ebenfalls – und zwar ligaunabhängig – schon für die neue Saison zugesagt. Besonders stolz sind die Lerchenfelder darauf, dass Felix Fischer (20), der mit Sicherheit das Zeug für höhere Aufgaben hätte, bleiben wird. Und auch ein Großteil der talentierten Jugendspieler wie Liam Russo oder Julian Kristo werden weiterhin in der Savoyer Au ihre Fußballschuhe schnüren.

Die größte personelle Überraschung ist jedoch Sebastian Thalhammer: Der defensive Mittelfeldspieler bleibt ebenfalls – und steigt in der neuen Saison zudem zum Teammanager und Kaderplaner auf. Der Bruder von Zweitliga-Profi Maximilian Thalhammer ist bestens vernetzt und soll das Trainerteam unterstützen. „Zudem ist das ein wichtiges Signal an die Mannschaft und für die Zukunft“, sagt Bittner. Und, hier schwingt ein wenig Kritik mit: Thalhammer soll dafür sorgen, dass es nicht zu viele Abgänge gibt. Da sei in den vergangenen Jahren einiges im Verein nicht so gut gelaufen. „Oft wurden Gespräche viel zu spät geführt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.