SEF holt Offensivtalent Selim Magat zurück: Erfolgreiche Aussprache nach unrühmlichem Abgang

Teilen

Selim Magat (20) startet im SEF-Landesliga-Team einen neuen Anlauf. © SEF

Zwei Wochen vor dem Auftakt in der Landesliga Südost vermelden die Fußballer des SE Freising mit Offensivmann Selim Magat einen weiteren Neuzugang.

Freising - Der 20-Jährige stand bei den Gelb-Schwarzen bereits 2021/22, noch unter Trainer Alex Plabst, im Kader – sein Abgang war damals von einigen Nebengeräuschen begleitet. Magat hatte den verwegenen Traum vom Fußballprofi, verabschiedete sich dann nicht unbedingt im Guten zum FC Croatia München und half dort für fünf Spiele (drei Tore) in der Kreisklasse aus. Nun verpflichteten die Freisinger den Youngster ein zweites Mal – auch weil sich das neue Trainergespann mit Florian Bittner und Michael Schmid mit Magat ausgesprochen hat. „Das freut uns, denn wir halten große Stücke auf Selim“, sagt Bittner. Wenn Magat für den SEF auf dem Platz stand (zwölf Spiele, zwei Treffer), fiel er mit technisch versiertem Spiel auf. Der 20-Jährige ist einer, der den Freisingern auf der Außenbahn guttun könnte. Das bewies er gleich in seinem ersten Testspiel, in Palzing gelang ihm sofort ein Tor. „Natürlich hat er noch Trainingsrückstand, aber er wird uns sicher helfen“, betont Spielertrainer Bittner.

U19-Nachrücker Hones knipst in den ersten beiden Testspielen - Kirchberger auf dem Weg zurück zu alter Stärke

Einer, den viele nicht auf dem Zettel hatten, ist U19-Nachrücker Marcos Hones. Der 18-Jährige wäre noch bei den A-Junioren spielberechtigt, machte sich aber so gut, dass ihn die Verantwortlichen gleich ins Landesliga-Team beorderten. Und Hones? Der knipste in den ersten beiden Testpartien gleich drei Mal – zwei Tore davon waren taktisch und technisch klasse umgesetzt. „Das war stark, da musst du erst einmal stehen und den Pass annehmen“, lobt Bittner. Hones ist variabel einsetzbar, kann im Sturm, aber auch auf den Halbpositionen auflaufen.

Und die Eintracht hat einen weiteren Grund zur Freude: Vitus Kirchberger tauchte erstmals seit fast zwei Jahren wieder auf dem Spielberichtsbogen auf. Kirchberger, 26, gilt als einer der stärksten Innenverteidiger der Liga, jedoch bremste der Rücken den gebürtigen Lerchenfelder lange aus. Nun probierte es das Eigengewächs wieder – und es sieht ganz danach aus, als könnte er zur echten Alternative in der Viererkette werden. Körperlich fit ist der 26-Jährige, er joggte in den vergangenen Monaten viel, nun muss noch die fußballerische Fitness hinzukommen. Gegen Dorfen und in Palzing konnte er jeweils eine Halbzeit ohne Probleme mitwirken. MATTHIAS SPANNRAD