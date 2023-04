SE Freising: Später Ausgleich bei Schlusslicht Brunnthal – Ein Punkt, der am Ende zu wenig sein könnte

Tor in der Nachspielzeit

Der SE Freising kommt nicht vom Fleck: Gegen das abgeschlagene Landesliga-Schlusslicht Brunnthal reicht es nur für einen Punkt – dank eines Tors in der Nachspielzeit.

Freising – Es soll einfach nicht laufen für die Fußballer des SE Freising in dieser Landesliga-Saison. Und spätestens seit dem 2:2 beim deutlich abgeschlagenen Schlusslicht TSV Brunnthal ist klar: Selbst mit der Abstiegsrelegation könnte es am Ende der Spielzeit denkbar eng werden.

SE Freising: Spielertrainer Bittner verpasste die Partie aus privaten Gründen

Zwei Dinge waren an diesem regnerischen Samstagnachmittag im südlichen Landkreis München besonders bitter für die Lerchenfelder: Zum einen mussten die Domstädter aus privaten Gründen auf Spielertrainer Florian Bittner verzichten. Zum anderen waren die Freisinger – wieder einmal – zwar das bessere und phasenweise das klar dominierende Team, doch letztlich reichte es beim Tabellenschlusslicht erneut nur zu einem mageren Zähler.

Zwar hatten die Freisinger noch versucht, das Match zu verlegen, um auf ihren Coach zurückgreifen zu können. „Bei unserer Vorgeschichte mit Brunnthal war aber klar, dass das nichts wird“, ärgerte sich Bittner. Der Grund: Im März 2022 plagte die Brunnthaler ein Corona-Ausbruch. Bei der Bitte um die Verlegung spürten sie kein Entgegenkommen des SEF. Die Domstädter gewannen besagte Partie mit 1:0. Diesmal ließ sich der Spielverlauf in zwei Worten treffend beschreiben: Abstiegskampf pur. Letzter gegen Vorletzter, Regen und Sturm – für Fußball-Ästheten war dieses Spiel nichts.

Und so waren die ersten 45 Minuten der Partie insgesamt arm an Höhepunkten. Beide Mannschaften neutralisierten sich, klasse Aktionen und nennenswerte Torchancen waren Mangelware. So ging’s mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeitpause.

SE Freising: Brudtloff erzielt den Ausgleich in der Nachspielzeit

Nach dem Seitentausch waren dann keine fünf Minuten rum, als sich die Gäste zunächst auf der Siegerstraße wähnten. Nach einem Foul im Strafraum konnte Schiedsrichter Tobias Spindler gar nicht anders, als auf den Punkt zu zeigen. SEF-Kapitän Florian Schmuckermeier nahm das Geschenk dankend an und traf zur Führung (49.). Doch die hielt nicht lange, denn nach einem schnell ausgeführten Freistoß schien die gelb-schwarze Hintermannschaft verwirrt zu sein und fing sich durch Fabian Porr das 1:1 (61.).

Und kurz vor Schluss sah es danach aus, dass die Freisinger dieses Kellerduell mit leeren Händen verlassen: Nach einer Ecke von Luis Fischer stieg Simon Neulinger im Strafraum am höchsten und nickte zum 2:1 für das Schlusslicht ein (84.). War das der Knockout für den SEF? Keineswegs. Freising war nun klar das bessere Team und warf alles nach vorne. Dennoch dauerte es bis zur Nachspielzeit, ehe den Gäste noch der Lucky Punch gelang. Im Gestocher vor dem Brunnthaler Gehäuse schaltete der kurz zuvor eingewechselte Luka Brudtloff am schnellsten und staubte zum 2:2 ab (90.+1). Kurz darauf war Schluss. Für den SEF blieb ein Punkt, der im engen Kampf um die Abstiegsrelegationsränge am Ende vielleicht zu wenig gewesen sein könnte. VON MATTHIAS SPANRAD