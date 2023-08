SE Freising springt durch Kristos Last-Minute-Tor auf Platz zwei

Julian Kristo erzielte kurz vor dem Abpfiff den Siegtreffer für den SEF. © Fupa

Der SE Freising kassiert gegen Waldeck-Obermenzing zweimal den Ausgleich, holt sich mit der letzten Aktion aber doch noch die drei Punkte.

Freising – Die Fußballer des SE Freising bleiben in der Bezirksliga Nord erstmal oben dran. Am Feiertag holten die Lerchenfelder in buchstäblich letzter Sekunde einen knappen 3:2-Sieg beim Aufsteiger SV Waldeck-Obermenzing. Damit sicherten sich die Gelb-Schwarzen erst einmal Rang zwei im Tableau.

„Natürlich ist das erst einmal glücklich“, berichtete Freisings Trainer Alexander Schmidbauer nach doch kuriosen 90 Minuten am Dienstagnachmittag. „Wir hatten aber mehr Chancen und wollten den Sieg am Ende etwas mehr.“ Die Eintracht schaffte es am Feiertag, immer wieder in Führung zu gehen. Nehmerqualitäten, die heuer noch goldwert werden könnten. Recht früh vereitelte Jonas Trost mit einer bärenstarken Parade zwar noch die Führung für die Hausherren, wenig später ging der SEF aber erstmals in Führung. Freising hatte es über rechts fein kombiniert, Liam Russo spielte eine kluge Hereingabe. Im ersten Versuch scheiterte Christian Schmuckermeier noch am SV-Keeper, der Abpraller saß dann aber (28.). Das 1:0, das bis zum Pausentee bestand haben sollte.

Ein Obermenzinger sieht Gelb-Rot wegen Meckerns

Nach dem Seitenwechsel kassierten die Domstädter jedoch prompt den Ausgleich: Waldeck-Obermenzing bekam einen Freistoß zugesprochen, und bei Standards waren die Freisinger in der noch jungen Spielzeit immer mal wieder anfällig. Franz Huppert trat das Leder aufs SEF-Gehäuse, dort prallte der Ball zunächst gegen den Pfosten und von dort von der Hand von Keeper Jonas Trost ins Tor (50.).

Doch Freising steckte am Dienstag nicht zurück und hatte überdies in der Schlussviertelstunde einen Mann mehr auf dem Feld: Christoph Seizinger sah in der 76. Minute wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte. Die Eintracht verstand es zunächst allerdings nicht, diese Überzahl auch auszunutzen. Doch dann hielt Johannes Kleidorfer – weil ihn niemand angriff – einfach mal aus der Ferne drauf und knallte das Leder humorlos in die Maschen (77.). „Da meinst du schon irgendwie, dass du durch bist“, dachte Trainer Alex Schmidbauer beim 2:1. Die Entscheidung also? Mitnichten, denn die Freisinger leisteten sich kurz vor Schluss einen unachtsamen Moment, verteidigten zu nachlässig, und dann bekam Marcel Hack das Spielgerät auch noch unglücklich an die Hand – Luca Wittmann traf per Elfmeter zum 2:2 (81.).

Doch das wollten die Gäste nicht auf sich sitzen lassen. Zunächst vergaben noch sowohl der eingewechselte Gabriel Olley als auch Co-Trainer Michael Schmid dickste Möglichkeiten, ehe ein Joker des SEF für die Entscheidung sorgte: Maximilian Rudzki hatte sich über rechts ganz fein durchgesetzt, legte quer ins Strafraumzentrum und dort wuchtete dann der Mitte des zweiten Durchgangs eingewechselte Julian Kristo die Kugel trocken ins Netz (90.+3). Im Anschluss pfiff Schiedsrichter Jakob Wagner direkt ab. Der späte, aber dann doch verdiente Siegtreffer für den SEF, der damit auf Rang zwei klettern konnte. VON MATTHIAS SPANRAD

