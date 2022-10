Die Sieglos-Serie ist gestoppt: SE Freising schlägt das Wunderteam der vergangenen Saison

Teilen

Der Türöffner: Florian Bittner gelangt nach einer guten Viertelstunde das 1:0 für den SE Freising. Schwaig-Keeper Franz Hornof streckte sich bei dem platzierten Schuss vergeblich. Foto: lehmann © Lehmann

Der SE Freising hat seine Sieglos-Serie gestoppt. Gegen den FC Schwaig siegten sie - mit Glück und Geschick.

Freising – Den Bock umstoßen konnten am Freitagabend die Fußballer des SE Freising, die knapp, aber verdient mit 2:1 (2:1) gegen den FC Schwaig gewannen. Damit ist die Sieglos-Serie erst einmal zu Ende.

Ein wenig nervös sind sie zuletzt ja schon geworden, die Fußballer des SE Freising. Drei Mal in Folge gingen die Domstädter leer aus, sie kamen den Relegationsrängen gehörig nahe. Und weil auch der FC Schwaig, in der vergangenen Saison noch das große Wunder-Team der Liga, mitten im Abstiegskampf steckt, war klar, dass an diesem Freitagabend keine Wunderdinge zu erwarten waren.

Bittner ließ sich nicht zweimal bitten

Und so wurde auch die Anfangsphase mehr Krampf als Klasse. Beide Teams tasteten sich merklich ab, keiner wollte sich den ersten Fauxpas leisten. Doch mit der ersten wirklichen Möglichkeit erarbeiteten sich die Hausherren die erste Führung seit längerer Zeit.

Felix Fischer hatte im Mittelfeld clever den Ball erobert, Florian Bittner schnappte sich die abgeprallte Kugel und setzte den mitgelaufenen Domagoj Tiric in Szene. Der blieb zwar zunächst in der Viererkette hängen, doch Luka Brudtloff setzte nach, legte ab auf Bittner im Strafraum, und der ließ sich nicht zwei Mal bitten und stellte auf 1:0 (16.).

SEF hält nach Rückschlag tapfer dagegen

Doch die Führung hielt nicht lange, der Ausgleich entstand überdies etwas fragwürdig aus Freisinger Sicht. SEF-Co-Spielertrainer Michael Schmid und FCS-Spielertrainer Ben Held klammerten beide am Freisinger Strafraum und fielen in der Folge beide, doch Schiedsrichter Lukas Schregle entschied auf Freistoß für Schwaig. Ein gefundenes Fressen für Ben Held – kurz nach der Führung stand’s schon 1:1 (21.).

Doch anstatt an dem Rückschlag zu zerbrechen, hielten die Freisinger tapfer dagegen, nahmen die Zweikämpfe an, hielten am schnellen Umschaltspiel fest und wurden schlussendlich kurz vor dem Pausenpfiff belohnt. Daniel Müller hatte bärenstark den Ball erobert und spielte einen butterweichen und maßgenauen Pass in die Spitze, wo Domagoj Tiric wunderbar antizipiert hatte, clever mitlief und allein vor FCS-Keeper Franz Hornof keine Mühe hatte, das 2:1 zu markieren (45.).

Der Keeper rettet Freising den Sieg

Nach dem Wechsel hatten die Freisinger dann zunächst Glück: Keeper Jonas Trost, der ansonsten sattelfest agierte, schoss einen Gegenspieler an, der aber traf aus spitzem Winkel das Tor nicht.

Und der SEF? Konzentrierte sich jetzt aufs Verteidigen. Einzig Luka Brudtloff hatte noch die Chance, das Spiel vorzuentscheiden, allein vor dem Tor versagten ihm aber die Nerven. Ansonsten hatte die Eintracht das Match relativ gut im Griff – bis Youngster Jonas Trost im Tor zum Matchwinner wurde. Es lief die letzte Spielminute, als das Leder nach einer Ecke direkt vor dem Tor landete, Freisings Keeper wehrte den folgenden Abschluss mit einem klasse Reflex aber ab und rettete seinen Farben somit auch die drei Zähler.

Bittner war zufrieden. Seine mahnenden Worte im Vorfeld hatten gefruchtet, die erfahrenen Akteure hatten sich merklich gesteigert. Held etwa war bei Schmid vollständig abgemeldet. „In der Summe war das ein völlig verdienter Sieg“, resümierte Bittner. „Wir haben uns das Quäntchen Glück erarbeitet.“