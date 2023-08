SE Freising: Thalhammers Komplizierter Start in den neuen Job als Sportlicher Leiter

„Wir wollen die junge Mannschaft weiterentwickeln“, sagt Freisings Sportlicher Leiter Sebastian Thalhammer. Julian Kristo (vorne) und Liam Russo stehen sinnbildlich dafür. © Lehmann

Nach dem Landesliga-Abstieg übernahm der Spieler Sebastian Thalhammer als Sportlicher Leiter. Seine ersten Aufgaben hatten es in sich: ein Trainerwechsel und der Kaderumbruch.

Freising – Zum Einstand hätte es wohl angenehmere Aufgaben gegeben. Sebastian Thalhammer hatte gerade den Posten des Sportlichen Leiters bei den Fußballern des SE Freising übernommen, als er gleich die erste schlechte Nachricht übermitteln musste: Der Verein hatte sich im Frühsommer dazu entschieden, Spielertrainer Florian Bittner auszutauschen. Und so war es an Thalhammer, dem Ex-Coach dies mitzuteilen.

„Grundsätzlich war das natürlich schon schwierig“, gesteht der 28-Jährige. Vor allem, weil er und Bittner befreundet sind. „Aber“, will Thalhammer gar nicht mehr viel zu dieser Causa sagen, „wenn ich so eine Aufgabe übernehme, dann mit allem, was dazugehört“. Sowieso hatte der junge Funktionär, der sportlich aufgrund einiger beruflicher Verpflichtungen kürzertreten musste und dem Verein deswegen von sich aus angeboten hatte, eine andere Aufgabe zu übernehmen, in der Sommerpause einiges zu tun. Es galt, für die Bezirksliga einen neuen Trainer und, vor allem, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Als positiv erachtete es Thalhammer dabei, dass wichtige Stützen dem Verein erhalten geblieben sind, schon allein deswegen „bin ich mit dem Kader, den wir haben, zufrieden.“

Allerdings kann der 28-Jährige nicht leugnen, dass es schwieriger geworden ist, Kicker an den Roider-Jackl-Weg zu lotsen. Viele talentierte Spieler wollten mindestens Landesliga spielen. „Auch machen viele für die Bezirksliga die Anfahrt nach Freising nicht mit“, gesteht Thalhammer. Es ist ihm dennoch gelungen, ein mindestens konkurrenzfähiges Team zusammenzubauen – das haben die ersten vier Ligaspiele (Tabellenplatz zwei) gezeigt. In Euphorie verfallen sie deswegen aber vor dem Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen den SV Manching – einen der Favoriten, der mit einigen regionalligaerfahrenen Akteuren gespickt ist – nicht.

Nach wie vor stehe der Plan, sich nach dem Abstieg erst einmal zu konsolidieren, sagt Thalhammer. Auch Trainer Alexander Schmidbauer beschwichtigte nach dem 3:2 gegen Waldeck-Obermenzing, dass es erst einmal darum gehe, sich in der neuen Liga zu sortieren. „Die richtigen Gradmesser kommen erst noch“, resümiert der Sportliche Leiter. „Wir wollen die junge Mannschaft weiterentwickeln. Um mehr geht es erst einmal nicht.“ Somit dürfte auch in Zukunft genug Arbeit auf den jungen Funktionär zukommen. MATTHIAS SPANRAD

