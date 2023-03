SE Freising: Trainer Bittner hadert – Zwei Punkte verloren, statt einen gewonnen

Teilen

Zu früh gefreut: Die SEF-Kicker herzen Felix Fischer (r.) nach seinem Tor. Der Mittelfeldmann hatte die Partie gegen Traunstein mit seinem Doppelpack zunächst gedreht, die Gäste glichen jedoch wenig später vom Punkt aus. © michalek

Der SE Freising punktet beim Remis gegen Traunstein zwar gegen ein Spitzenteam der Liga, es wären aber auch drei wichtige Punkte im Abstiegskampf drin gewesen.

Freising – 2:2 (1:1) gegen den Tabellendritten SB Chiemgau Traunstein: Was sich für die Landesliga-Fußballer des SE Freising ganz passabel liest, war im Nachhinein doch ein nicht ganz zufriedenstellendes Ergebnis. „Vor dem Spiel hätte ich gesagt: ein Punkt, geil“, resümierte Spielertrainer Florian Bittner. Hinterher, das war deutlich zu merken, haderten die Freisinger Verantwortlichen. Gar nicht so sehr mit ihrem Team, denn allzu große Vorwürfe konnten sich die Hausherren gar nicht machen. Aber: Fortuna war am Samstag nicht in Gelb und Schwarz gekleidet, sonst hätte sie der Eintracht mehr als nur einen mageren Zähler im Abstiegskampf beschert.

Fischer-Doppelpack dreht das Spiel zunächst zugunsten des SE Freising

Der Start in das Match war aus Sicht der Domstädter unglücklich. Nach einer scharfen Ecke von links segelte das Spielgerät in den Sechzehner an den Fünfmeterraum, wo ein Traunsteiner Spieler das Leder zunächst an die Querlatte beförderte. Doch Freising schaffte es nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu bugsieren, sodass Christian Wallisch einköpfen konnte. Keeper Jonas Trost hatte zwar noch versucht zu klären, doch da zappelte der Ball bereits zum 0:1 im Netz (9.).

Freising steckte allerdings nicht zurück, ohne zunächst aber seine Chancen zu nutzen. Die größte davon hatte Bittner selbst, der jedoch zu überhastet abschloss (13.), und auch Felix Günzel scheiterte wenig später aus aussichtsreicher Position (15.). Doch mit dem Pausenpfiff kam der SEF schließlich noch zum Ausgleich: Mit einer cleveren Drehung hatte Bittner im Sechzehner auf Felix Fischer abgelegt, der trocken ins lange Eck abschloss (45.).

Nach dem Seitenwechsel wähnten sich die Freisinger bald auf der Siegerstraße: Wieder war es Fischer, der am Strafraumrand hartnäckig nachgegangen war und einfach mal draufhielt, sodass der Ball unhaltbar links halbhoch in die Maschen flog (50.). Sollte das der wichtige Sieg im Abstiegskampf werden? Nein.

Traunstein bedankt sich für ungestümes Verhalten von Verteidiger Aiteniora

Spielerisch produzierten beide Teams daraufhin nicht mehr viele nennenswerte Offensivaktionen, die Partie plätscherte eher dahin. Symptomatisch dafür war, dass eine Standardsituation das 2:2 brachte: Verteidiger Osaro Aiteniora war im Strafraum zu ungestüm rangegangen, nach einem Kontakt mit seinem Gegenspieler entschied Schiedsrichter Julian Roidl auf Elfmeter – eine grenzwertige Entscheidung. Auch, weil Roidl zunächst hatte weiterlaufen lassen. Kenan Smajlovic war’s egal, er traf trocken zum 2:2 (53.).

In der Schlussphase kamen Fischer (79.) und Luka Brudtloff nochmals in Schusspositionen, das 3:2 wollte aber nicht mehr fallen. „Wir haben heute eindeutig zwei Punkte verloren, anstatt einen gewonnen zu haben“, urteilte SEF-Coach Bittner nach der Partie. VON MATTHIAS SPANRAD