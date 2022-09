SE Freising: Neu gewonnenes Selbstbewusstsein nach vier Siegen in Folge

Der SE Freising präsentierte sich nach einem Stotterstart zuletzt in starker Verfassung. © Lehmann

Der SE Freising schwebt in der Landesliga Südost derzeit auf einer Erfolgswelle. Trotz einiger Corona-Ausfälle geht man auch in das Spiel gegen Karlsfeld selbstbewusst.

Freising – Die Landesliga-Kicker des SE Freising haben Blut geleckt. Vier Spiele am Stück konnten die Mannen um Coach Florian Bittner zuletzt gewinnen, so soll es im Heimspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld am Freitag (19.30 Uhr) natürlich weitergehen.

SE Freising: Bittner sieht im einen Wandel bei seinem Team

„Für unser Selbstvertrauen tut das natürlich sehr gut“, blickt Bittner äußerst positiv auf das Erreichte zurück. Besonders stolz waren die Lerchenfelder auf das vergangene Wochenende. Nicht nur darauf , dass es eben der vierte Erfolg in Serie war, sondern vor allem auf die Art und Weise, in der der SEF die drei Punkte beim Aufsteiger Forstinning entführte. „Bisher, auch letztes Jahr, hätten wir so ein Spiel vielleicht noch verloren oder unentschieden gespielt“, orakelt Bittner. Ein Zeichen der neuen Stabilität? Vor allem ein Zeichen des neuen Freisinger Mannschaftsgefüges. Zwar haben sich die Lerchenfelder in der Spitze nicht unbedingt verstärkt, dafür aber in der Breite – der gesamte SEF-Kader kann das Niveau halten. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Deswegen gehen die Domstädter offensiv in das nächste Match gegen Karlsfeld. „Wir wollen einen Sieg oder zumindest ein Remis holen“, so der Coach. Dass das schwer genug wird, ist den Verantwortlichen bewusst: Der TSV gehörte vor der Saison zu den großen Favoriten, läuft aber aktuell den Erwartungen hinterher. Am Dienstag erst unterlag die andere Eintracht dem SV Pullach – einem Kellerkind – mit 0:1, zuvor gab es auch gegen Bruckmühl und Wasserburg Schlappen. „Die werden mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch anreisen“, befürchtet Bittner daher.

Personell muss er erneut rotieren: Daniel Müller musste am Wochenende verletzt raus, zudem hat Corona diese Woche beim SEF zugeschlagen. Bammel hat der Coach deshalb nicht: „Wenn ich nach dem Training gehe, müsste jeder spielen.“ So gut sei das Engagement aktuell – sicher auch ein Ergebnis des neu gewonnenen Selbstbewusstseins. MATTHIAS SPANRAD

Aufstellung:

Oswald – Löw, Mayr, Schmid, Kleidorfer – Fischer, Bittner – Magat, Günzel, Hones – Brudtloff.

