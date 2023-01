SE Freising: U19 fehlt bei der Bayerischen ein Punkt zum Halbfinale – Trainer Thalhammer dennoch stolz

Scheiterten knapp in der Gruppenphase: Die U 19 des SEF mit (hinten, v. l.) Trainer Sebastian Thalhammer, Uro Mijovic, Edward Johnson, Julius Kleimann, Johannes Grubmüller, Florian Pabst, Ioannis Argiriadis und Sven Jannik Richter sowie (vorne, v. l.) Jonathan Kleimann, Andrej Valdivia, Blenet Ademi, Marcos Hones und Matea Kostic. © Heilmaier

Die U19 des SE Freising präsentiert sich bei der Bayerischen stark. Dass zum Halbfinaleinzug letztlich ein Punkt fehlt, ärgert die Gelb-Schwarzen trotzdem.

Traunstein/Freising – Obwohl die U19-Junioren des SE Freising bei der oberbayerischen Hallenmeisterschaft in Traunstein eine sehr gute Vorstellung zeigten, gab es nach dem letzten Spiel enttäuschte Gesichter, denn die Nachwuchskicker von Trainer Sebastian Thalhammer verfehlten das Halbfinale nur um Haaresbreite. Der Coach sah den Wettbewerb somit mit einem lachenden und weinenden Auge: „Wir sind mit dem Ziel Halbfinale ins Turnier gegangen. Am Ende hat es leider um einen Punkt nicht gereicht. Es überwiegt aber natürlich der Stolz auf die Jungs, die in den fünf Spielen bei drei Siegen und zwei knappen Niederlagen gegen höherklassige Teams durchweg starke Leistungen gezeigt haben.“

Im ersten Match gegen den Gastgeber SB Chiemgau Traunstein war man das spielbestimmende Team. Ein Treffer von Sven Jannik Richter kurz vor Spielende sorgte für den enorm wichtigen Auftakterfolg und ein gesteigertes Selbstvertrauen. Im zweiten Match wurde die Aufgabe deutlich anspruchsvoller, denn als Gegner wartete der Landesligist SV Planegg-Krailling. Allerdings hielten die Freisinger gegen den Favoriten sehr gut dagegen. Diesmal fiel das einzige Tor der Partie jedoch auf der aus SEF-Sicht falschen Seite.

SE Freising erfüllt seine Pflicht für den Halbfinaleinzug – Schützenhilfe bleibt jedoch aus

Deutlich torreicher verlief das Duell mit dem DFI Bad Aibling. Zunächst gingen die Freisinger durch Edward Johnson in Front. Das DFI schlug aber zurück und konnte Freisings Schlussmann Matea Kostic zweimal überlisten. Die Gelb-Schwarzen zeigten allerdings eine tolle Leistung – und Treffer von Johannes Grubmüller sowie Andrej Valdivia sorgten für den umjubelten 3:2-Erfolg, der die Thalhammer-Schützlinge im Kampf um die Halbfinalplätze im Rennen hielt. Zum Schluss wurde die Partie hektisch: Zunächst flog Freisings Marcos Hones mit Gelb-Rot runter, und kurz vor dem Ende ließ sich der Ex-Echinger Marzuk Shaban, der sich im Winter Bad Aibling angeschlossen hatte, zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah glatt Rot. Mit diesem Sieg hatten sich die Freisinger quasi einen Matchball für den Halbfinaleinzug erarbeitet, den man aber im Match gegen den TuS Geretsried nicht nutzen konnte. Nach einem frühen Rückstand warfen die Domstädter alles nach vorne und kassierten den endgültigen Knock-Out.

Aber noch war der SEF nicht aus dem Rennen: Ein Sieg gegen Murnau musste her, zudem brauchte es Schützenhilfe von der Konkurrenz. Ersteres gelang durch ein Tor von Johannes Grubmüller. Bad Aibling zog dann jedoch durch einen Erfolg gegen Planegg-Krailling am SEF vorbei. Anschließend verdrängte der TuS Geretsried die Freisinger sogar noch auf den vierten Rang.

Den Turniersieg holte sich Türkgücü München, das sich im Finale gegen den TSV 1860 Rosenheim mit 2:1 durchsetzte und nächste Woche zur Bayerischen nach Essenbach reisen wird. VON ANDREAS HEILMAIER

Die Ergebnisse:

Oberbayerische Hallenmeisterschaft der U19-Junioren:

Gruppe 1:

Türkgücü München – SC Unterpfaffenhofen 4:1

JFG Holzland/Inn – FC Deisenhofen 1:3

TSV 1860 Rosenheim – SpVgg Altenerding 0:0

JFG Holzland/Inn – Türkgücü München 1:4

SpVgg Altenerding – SC Unterpfaffenhofen 4:0

FC Deisenhofen – TSV 1860 Rosenheim 1:2

Türkgücü München – SpVgg Altenerding 2:0

TSV 1860 Rosenheim – JFG Holzland/Inn 0:1

SC Unterpfaffenhofen – FC Deisenhofen 1:4

TSV 1860 Rosenheim – Türkgücü München 5:0

FC Deisenhofen – SpVgg Altenerding 4:1

JFG Holzland/Inn – SC Unterpfaffenhofen 1:0

FC Deisenhofen – Türkgücü München 1:4

SC Unterpfaffenhofen – TSV 1860 Rosenheim 0:3

SpVgg Altenerding – JFG Holzland/Inn 2:0

Tabelle:

1. Türkgücü München 5 14:8 12

2. TSV 1860 Rosenheim 5 10:2 10

3. FC Deisenhofen 5 13:9 9

4. SpVgg Altenerding 5 7:6 7

5. JFG Holzland/Inn 5 4:9 6

6. SC Unterpfaffenhofen 5 2:16 0

Gruppe 2:

TSV Murnau – DFI Bad Aibling1:3

SB Chiemgau Traunstein – SE Freising 0:1

SV Planegg-Krailling 1:1

SB Chiemgau Traunstein – TSV Murnau 1:1

TuS Geretsried – DFI Bad Aibling 0:0

SE Freising – SV Planegg-Krailling 0:1

TSV Murnau – TuS Geretsried 1:1

SV Planegg-Krailling – SB Chiemgau Traunstein 2:1

DFI Bad Aibling – SE Freising 2:3

SV Planegg-Krailling – TSV Murnau 1:0

SE Freising – TuS Geretsried 0:2

SB Chiemgau Traunstein – DFI Bad Aibling 0:1

SE Freising – TSV Murnau 1:0

DFI Bad Aibling – SV Planegg-Krailling 2:0

TuS Geretsried – SB Chiemgau Traunstein 1:0

Tabelle:

1. DFI Bad Aibling 5 8:4 10

2. SV Planegg-Krailling 5 5:4 10

3. TuS Geretsried 5 5:2 9

4. SE Freising 5 5:5 9

5. TSV Murnau 5 3:7 2

6. SB Chiemgau Traunstein5 2:6 1

Halbfinale:

Türkgücü München – SV Planegg-Krailling 3:0

DFI Bad Aibling – TSV 1860 Rosenheim 0:2

Finale:

TSV 1860 Rosenheim – Türkgücü München 1:2