Freisinger lassen sich von der Hektik des Gegners nicht anstecken und siegen in Unterföhring

In der Ruhe liegt das Erfolgsgeheimnis

von Matthias Spanrad

Die Fußballer des SE Freising sind zurück in der Spur. Ein durchaus verrücktes Freitagabend-Spiel gewannen die Lerchenfelder gestern beim FC Unterföhring mit 2:0 (0:0), am Ende sogar in doppelter Überzahl.

Rassiger hätte gleich der erste Durchgang nicht ausfallen können im Duell zweier Teams, die zumindest geografisch nicht viel trennt. „Es war eine recht ausgeglichene Halbzeit“, resümierte Freisings Fußballchef Nils Haack, „vielleicht hatten wir spielerisch etwas mehr Anteile.“ Die Gäste besaßen vom Anpfiff weg gleich Möglichkeiten, um beim Bayernliga-Absteiger in Führung zu gehen. Bereits nach drei Minuten hatte Robert Rohrhirsch die Führung auf dem Schlappen, überlegte in aussichtsreicher Position aber zu lange. Wenig später besaß Goalgetter Andi Hohlenburger die zweimalige Möglichkeit zum 1:0: Zunächst fiel ein Schuss des Stürmers nach einem Unterföhringer Ballverlust nicht platziert genug aus (7.), ehe Hohlenburger nach einer feinen Preller-Flanke per Kopf scheiterte (21.). Doch auch Unterföhring kam dem Freisinger Tor immer wieder gefährlich nahe. Mitte der Halbzeit nahm die Partie dann endgültig Fahrt auf. Nach einem rüden Foul von Michael Marinkovic an Andi Schredl zückte Philipp Ettenreich zunächst die gelbe Karte, zog dann aber doch glatt Rot (27.) – zum Ärger vieler Unterföhringer, die sich – wie auch in vielen anderen Entscheidungen – ungerecht behandelt fühlten und dies auch im BFV-Ticker kund taten. Freisings Fußballchef Nils Haack hatte in dieser Szene aber ein übles Foul beobachtet, wollte aber nicht endgültig entscheiden, ob Gelb nicht doch angemessen gewesen wäre. „Insgesamt macht der Schiedsrichter seine Sache schon gut“, lobte Haack zum Seitenwechsel.

Und Halbzeit zwei? Ging so verrückt weiter. Am Ende handelten sich die Hausherren vier gelbe Karten und zwei Platzverweise ein – und verursachten zudem den entscheidenden Elfmeter. Hohlenburger war im Strafraum gefoult worden, den fälligen Penalty verwandelte der Ex-Unterföhringer Florian Bittner sicher.

Mit dem Strafstoß wurde es ganz kurios. Wegen Meckerns holte sich Föhrings Luka Coporda auch noch die Ampelkarte, Freising agierte nun über 20 Minuten in doppelter Überzahl. Doch anstatt gegen neun Mann den Sack zuzumachen, setzten die Gäste ihre Offensivschwäche fort und vergaben eine Vielzahl an Chancen. Erst mit dem Schlusspfiff sorgte Daniel Gädke für die Erlösung. Nach einem FC-Freistoß konterte Freising blitzsauber, Domagoj Tiric spielte Gädke das Leder in den Lauf und der schob den Ball durch die Hosenträgern von FC-Keeper Daniel Shorunkeh-Sawyerr hindurch ins Tor. „Wir haben gewonnen und die drei Zähler geholt, ein schönes Spiel war das aber nicht“, fasste Sportchef Nils Haack zusammen. „Was zudem zählt, ist, dass wir ruhig geblieben sind.“