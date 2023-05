Trotz überzeugendem 4:0 in Ampfing: SE Freising steigt nach zehn Jahren aus der Landesliga ab

Teilen

Florian Schmuckermeier erzielte die letzten beiden Freisinger Landesliga-Tore. © fupa

Es hat nicht gereicht. Weil Dachau gleichzeitig ebenfalls dreifach gepunktet hat, steigt der SE Freising nach einem 4:0 beim TSV Ampfing in die Bezirksliga ab.

Freising - Ein bisserl hatten sie ja schon noch spekuliert und auf Schützenhilfe aus Unterföhring gehofft. Doch schon zum Pausentee waren die Lerchenfelder Hoffnungen auf ein Minimum geschrumpft: Dachau führte bereits mit 2:0. Und doch: Die Gäste aus der Domstadt gaben nicht auf und wollten zumindest ihren Teil der Hoffnungen auf den Klassenerhalt erfüllen.

Dennoch blieben es zunächst vage Bemühungen, ehe kurz vor dem Pausenpfiff doch noch einmal Bewegung in die Sache kam. Traf Domagoj Tiric zunächst noch die Querlatte, war das Leder in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dennoch drin. Nach einer Ecke stieg erneut Felix Günzel am höchsten und nickte ein (45.+1).

Und auch wenn die Freisinger für die zweiten 45 Minuten ein Wunder aus Unterföhring benötigten und der Abstieg quasi beschlossene Sache war, gaben die Mannen von Coach Flo Bittner nicht auf. Sie zeigten, was bei mehr Konstanz in dieser Saison alles möglich gewesen wäre - nämlich mindestens der Klassenerhalt.

Goalgetter Felix Günzel machte da weiter, wo er zuletzt aufgehört hatte

Erneut war es zunächst Felix Günzel, der nach gut einer Stunde und mit seinem fünften Treffer im zweiten Spiel den Weg für den Sieg ebnete – nach einem feinen Zuspiel von Julian Kristo von der Grundlinie (61.). Zwar sickerte irgendwann die Nachricht vom Unterföhringer Anschlusstreffer durch, viel am Freisinger Spiel änderte sich jedoch nicht. Hatte der SEF das Match sowieso schon im Griff. Und so wurde der Auswärtssieg für Freising am Ende deutlich: Nach einem erneuten Zuspiel von Kristo stellte der eingewechselte Kapitän Florian Schmuckermeier erst auf 3:0 (81.), ehe er nur drei Minuten später mit einem satten Fernschuss aus 20 Metern zum 4:0-Endstand traf (84.).

Groß war natürlich hinterher die Enttäuschung, trotz des gelungenen Schlussspurts mit Siegen gegen Kirchheim und Ampfing. „Verloren haben wir die Saison in den 32 Spielen vorher“, resümierte Spielertrainer Florian Bittner.

Die Planungen für den Neuanfang laufen, viele Spieler haben bereits zugesagt

Bis auf wenige Ausnahmen hatte der SE Freising heuer zahlreiche schwache Partien gezeigt und musste stellenweise viel Lehrgeld zahlen. Doch die Planungen für den Neuanfang laufen bereits, viele Spieler haben für die Bezirksliga bereits zugesagt. „Wir wollen uns in der neuen Liga schnell etablieren und dann bald zurückkommen“, versprach Bittner.