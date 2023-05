SE Freising verschläft die zweite Halbzeit und geht beim Abstiegskracher gegen den ASV Dachau baden

Wer ist früher am Ball? Freisings Maximilian Rudzki (gelb-schwarz, r.) im Zweikampf mit Dachaus Christoph Krüger, der zur Grätsche ansetzt. © habschied

Der SE Freising enttäuschte im Duell mit dem unmittelbaren Abstiegskonkurrenten ASV Dachau vor allem in Halbzeit zwei. Nun steht der SEF zwei Punkte hinter dem ASV

Freising – War’s das mit der Landesliga für die Fußballer des SE Freising? Den absoluten Abstiegsgipfel beim ASV Dachau verloren die Lerchenfelder am Samstagnachmittag jedenfalls mit 0:3 (0:0) und stehen nun – vier Spieltage vor dem Saisonende – wieder auf einem direkten Abstiegsplatz.

SE Freising: Gefasster Trainer Florian Bittner übt sich in Durchhalteparolen

Spielertrainer Florian Bittner wirkte nach dem Schlusspfiff durchaus gefasst. Bitter sei die deutliche Niederlage und der daraus resultierende Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz zwar gewesen. Und doch gab’s vom Coach weitere Durchhalteparolen. Man habe es nun zwar nicht mehr selbst in der Hand, zumindest die Relegation noch zu erreichen, „aber rechnerisch ist noch alles möglich. Wir werden nicht aufgeben.“ Es lässt sich jedoch erahnen, was für ein großer Rückschlag diese erneute Schlappe für die zuletzt ohnehin schon arg gebeutelte, junge SEF-Truppe sein könnte.

Personell sah es für die Domstädter bereits im Vorfeld der Partie nicht gut aus – besonders bei den Führungsspielern: Wie erwartet fehlte in der Defensive Co-Trainer Michael Schmid, und auch Kapitän Florian Schmuckermeier musste passen. Zumindest Sebastian Thalhammer stand in der Startelf, musste allerdings auf die Zähne beißen und konnte es alleine auch nicht richten. Und doch: So chancenlos waren die Freisinger im ersten Durchgang gar nicht. Sie hatten sogar etwas mehr Spielanteile und eine hochkarätige Chance. Doch Luka Brudtloff und Felix Fischer bekamen das Leder aus kurzer Distanz nicht im Gehäuse untergebracht (18.). Zu allem Überfluss musste zur Pause Bittner selbst runter – er hatte sich ohne Fremdeinwirkung am Oberschenkel verletzt. Damit fehlte der Organisator in der Viererkette.

Bittner: „Dann war‘s unerklärlich, dass wir völlig schläfrig aus der Kabine kommen“

„Dann war’s unerklärlich, dass wir völlig schläfrig aus der Kabine kommen und solche eklatanten Fehler machen“, kritisierte der Coach. Denn unmittelbar nach dem Seitentausch patzte der SEF, leistete sich zu viele Fehlpässe, und so konnte Yazid Ouro-Okpo Adjai zur Führung treffen (46.). Zwei Zeigerumdrehungen später hätten die Dachauer das Match bereits entscheiden können, aber Maximilian Bergner setzte einen Foulelfmeter nur an den Pfosten (48.). 20 Minuten später erzielte David Dworsky schließlich doch das zweite Tor für die Hausherren, ehe Leon Schleich kurz vor Schluss zwei Freisinger Verteidiger narrte und trocken den 3:0-Endstand markierte (89.). „Wer eklatante Fehler macht, verliert am Ende leider“, musste Trainer Florian Bittner konsterniert feststellen. Ebenso bitter: Mit Michael Schmid und Bittner selbst gehen derzeit beide Trainer auf Krücken – keine rosigen Aussichten für den Saisonendspurt. VON MATTHIAS SPANRAD

