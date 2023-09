„Vielleicht das unangenehmste Auswärtsspiel nach so einem Sieg“

Teilen

So wird’s gemacht: Coach Alexander Schmidbauer stellt sein Team auf einen robust agierenden Gegner ein. © Michalek

Der SE Freising muss die Leistung aus der Dachau-Partie bestätigen und in Rohrbach sofort nachlegen. Leicht wird es für den Bezirksliga-Dritten aber nicht.

Freising – Dienstagabend, SE Freising gegen ASV Dachau, es läuft die 65. Spielminute: Freising schlägt eine Ecke in den Strafraum – und dort setzt ein Akteur zum Sprung an, der nicht gerade als Kopfballungeheuer gilt, aber einfach das Gefühl für das richtige Timing hat: Michael Schmid, mit 38 Jahren der Oldie im SEF-Team, sorgte mit seinem Kopfballtor für das letztlich vorentscheidende 3:1. In seinen knapp 20 Jahren im Eintracht-Herrenteam war es erst sein siebter Treffer.

Und dann war noch einer, der sich nach dem 5:2-Erfolg diebisch freute: Trainer Alexander Schmidbauer. Erst am Tag vor dem Spiel hatten die Lerchenfelder Eckenvarianten einstudiert – und gleich zweimal, auch beim zwischenzeitlichen 4:1 von Marcel Hack in der 77. Minute, zahlte sich das Training aus. Am Ende stand ein verdienter Sieg zu Buche.

SE Freising hält den Ball flach

Eine kühle Mass auf dem Volksfest dürften sich die Gelb-Schwarzen ob des Siegs über den großen Favoriten der Bezirksliga Nord wohl gegönnt haben. Mehr aber auch nicht, in allzu große Euphorie wird in der Savoyer Au nun niemand verfallen. Er müsse keinen seiner Spieler auf den Boden der Tatsachen zurückholen, beschwichtigt auch Trainer Schmidbauer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Verantwortlichen können dieses 5:2 schon richtig einordnen. Vor dem Auswärtsspiel am Samstag (14.30 Uhr) beim TSV Rohrbach gelte es, „den Fokus neu auszurichten“, wie es der Coach formuliert. Denn nach sechs absolvierten Partien sei noch nichts erreicht – und der Erfolg über die Dachauer könnte in der Endabrechnung keinen Pfifferling mehr wert sein, wenn der SEF nicht nachlegt.

Schmidbauer: „Da wird es sicher viel zu lernen geben.“

Doch die Aufgabe am Wochenende werde ein heikles Unterfangen, warnt Schmidbauer. „Rohrbach ist vielleicht das unangenehmste Auswärtsspiel, das du nach so einem Sieg haben kannst.“ Der 34-Jährige kennt den Verein aus dem Kreis Pfaffenhofen: Kleine Anlage, aufgeheizte Stimmung – das könnte schon ein Gradmesser werden für die relativ junge, aber sehr talentierte Freisinger Mannschaft. „Da wird es sicher viel zu lernen geben“, betont Schmidbauer. Es wird sich zeigen, wie die jungen Akteure mit der Situation umgehen. „Wir müssen uns auf eine robuste Spielweise einstellen“, ergänzt der Freisinger Trainer.

Ob das Auswirkungen auf die Aufstellung haben wird? Prinzipiell sind alle Mann an Bord. Schmidbauer könnte der Elf vom Dienstag vertrauen, nur bei einer Planstelle werde es am Ende eine Bauchentscheidung. Welche genau? Die von Co-Spielertrainer und Freisings neuem Kopfballungeheuer Michael Schmid dürfte es eher nicht sein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.