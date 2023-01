SE Freising will Titel beim eigenen Hallenturnier verteidigen – Team-Building und Spaß im Vordergrund

Voller Vorfreude auf das eigene Turnier: Der SE Freising, hier Spielertrainer Florian Bittner beim Torschuss, wurde von vielen als Topfavorit genannt. © LEHMANN

Der SE Freising will den Titel bei „seinem“ Freisinger Tagblatt-Hallenmasters verteidigen. Wichtig sind dem Coach Florian Bittner aber auch der Spaß und das Team-Building.

Freising – Wie das war, daran kann sich Florian Bittner noch genau erinnern: Vor drei Jahren, beim bis dato letzten Hallenmasters des SE Freising in der Luitpoldanlage, mangelte es den Hausherren kurzfristig an einem Keeper. So sprang der damals spielende Co-Trainer kurzerhand ein und stellte sich zwischen die Pfosten. Das Ergebnis? Die Gelb-Schwarzen holten sich den Sieg beim eigenen Turnier.

SE Freising: Spielertrainer Bittner muss diesmal nicht im Tor aushelfen

Heute ist zwar einiges anders, aber doch vieles gleich beim Hallenmasters, das der Lerchenfelder Klub am Samstag (7. Januar) zusammen mit der Heimatzeitung ausrichtet. Bittner ist vom „Co“ zum Spielertrainer aufgestiegen, und als Torwart muss der 31-Jährige auch nicht mehr herhalten, so viel steht bereits fest. Was jedoch geblieben ist, ist der Zuspruch für das namhafteste Hallenturnier im Landkreis – alle angefragten Vereine sagten ohne zu zögern zu. Die Eintracht-Kicker sind ebenfalls bereits voller Vorfreude auf den Wettbewerb. Bittner habe diesmal beispielsweise keine Probleme gehabt, einen Torwart zu finden: „Jonas Trost will unbedingt halten.“ Die Domstädter freuen sich auf die Unterbrechung der Winterpause – die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde startet erst am 17. Januar wieder. Trotzdem werden beim Hallenmasters einige erfahrene Akteure – auch wegen der Verletzungsgefahr – pausieren, braucht Bittner doch alle Kräfte im Abstiegskampf der Landesliga. „Dennoch freuen wir uns sehr auf das ganze Turnier“, sagt der Trainer, „und deswegen soll auch der Spaß im Vordergrund stehen“.

Mit dem FT als Medienpartner richtet der SE Freising das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters aus. © ft

SE Freising: Bittner nennt Fatih Ingolstadt als Geheimfavoriten

Was nicht heißt, dass die Lerchenfelder ihren Titel nicht verteidigen möchten. Als Landesligist sind die Gelb-Schwarzen bei den meisten der Favorit auf den ersten Platz. Dennoch, sich groß vorbereitet und trainiert haben die Lerchenfelder nicht. Individuelle Trainingspläne gab’s für die Winterpause, manche Kicker trafen sich zum lockeren Soccer-Five. „Es wird schön sein, dass sich die Mannschaft beim Turnier wieder sieht“, so Bittner weiter. Denn das eigene Turnier wird für die Lerchenfelder zudem eine kleine Teambuilding-Maßnahme sein. Anwesenheit ist Pflicht, lautet die Ansage vom Coach. Wer nicht aktiv mitspielt, ist etwa für den Kuchenverkauf vorgesehen. Er sei gespannt, ob dann wirklich alle kommen werden. Aber: „Das gehört bei einem Verein schon dazu, da kann man nicht nur die Hand aufhalten.“

Und wer wird das Hallenmasters nun gewinnen? Da wiegelt Bittner ab: Viel werde davon abhängen, welche Akteure die einzelnen Vereine mitbringen. Bezirksligist Fatih Ingolstadt sei ein Geheimfavorit auf den Turniersieg. Oder es richten erneut die Hausherren – heuer aber ohne ihren Coach im Tor.

