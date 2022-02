SE Freising zu Gast in Kastl: Plabst-Team will alte Rechnung begleichen

Mehr Zielstrebigkeit in der Offensive wünscht sich SEF-Trainer Alex Plabst zum Punktspielauftakt. © Michalek

Für den SE Freising beginnt am Samstag die Mission Klassenerhalt. Zugleich sinnt das Plabst-Team in Kastl auf Revanche für die 2:5-Hinspielpleite.

Freising – Es geht wieder los für die Fußballer des SE Freising. Der erste reguläre Spieltag des Jahres steht in der Landesliga Südost eigentlich erst in acht Tagen an. Doch weil die Lerchenfelder noch ein Nachholspiel zu bestreiten haben, dürfen sie schon eine Woche früher ran: Der SEF fährt ins Inntal zum TSV Kastl, Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr.

Es war einer dieser typischen Herbstfreitage Ende Oktober. Beide Teams waren bereit, dann jedoch musste der Schiedsrichter die Partie erst verschieben und dann sogar ganz absagen – dichter Nebel hatte ein reguläres Pflichtspiel unmöglich gemacht. Nun soll es also klappen mit dem Duell, „Kastl will unbedingt spielen“, sagt Freisings scheidender Trainer Alex Plabst. Dem SEF wäre ein späterer Termin eigentlich lieber gewesen.

Auch dem SE Freising machte Corona zu schaffen

Sei’s drum. Die Freisinger Kicker wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen – und da wäre ein guter Start ins Punktspieljahr natürlich wichtig. Die Mannschaft habe Lust auf die Liga, berichtet Plabst nach rund sechs Wochen Training. „Auch wenn wir nicht immer mit der gleichen Truppe trainieren konnten, waren alle mit Eifer dabei.“ Wie vielen anderen Vereinen machte auch dem SEF Corona zu schaffen. War ein Akteur wieder aus der Quarantäne draußen, meldete sich der nächste ab.

Der Ehrgeiz ist jedenfalls geweckt. Denn zum einen haben die Gelb-Schwarzen noch eine Rechnung mit Kastl offen, „im Hinspiel sind wir sang- und klanglos mit 2:5 untergegangen“, erinnert sich Plabst. Zum anderen geht es ja auch beim SEF noch um viel: Mit einem Sieg oder wenigstens einem Zähler würde sich der Tabellensiebte ein gutes Polster zur Gefahrenzone schaffen und einen Konkurrenten vom Hals halten. Kastl rangiert aktuell auf Platz 13.

Stürmer Andreas Hohlenburger wird definitiv fehlen

Mit welchem Personal die Domstädter die Partie bestreiten, dürfte sich wohl erst am Samstag entscheiden. Zwar hat der Coach eine gewisse Elf im Kopf, die in Kastl auf Punktejagd gehen soll, vieles hängt aber davon ab, wer rechtzeitig fit wird. Andreas Hohlenburger, Freisings Stürmer auf Abschiedstour, wird definitiv fehlen, zudem ist Niklas Tatzers Entzündung noch nicht ausgeheilt. Gute Chancen auf eine Planstelle in der Offensive hat Rückkehrer Robert Rohrhirsch, er hat Plabst in der Vorbereitung „sehr gut gefallen“.

Ansonsten wird es darum gehen, die richtigen Schlüsse aus den Testspielen zu ziehen. „Ich war zufrieden“, blickt der Coach zurück. „Was uns noch fehlt, ist die Zielstrebigkeit in der Offensive. Und im Spiel Eins-gegen-eins müssen meine Spieler noch zulegen.“ Das Personal dafür hat das Team: Neuzugang Berin Brzovic kann das, auch Rohrhirsch oder Domagoj Tiric. Fakt ist: Im Sturm wartet nun endgültig die Reifeprüfung auf Youngster Luka Brudtloff.

Mögliche Aufstellung:

SE Freising: Oswald – Aiteniora, Schmid, Mayr, Zanker – Fischer – Davydov, Bittner, Tiric, Rohrhirsch – Brudtloff.

