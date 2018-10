Dreifacher Hohlenburger und doppelter Manhart schießen Neuried ab

SEF verteilt Geschenke und siegt doch klar

von Redaktion Freising schließen

Zu einem Torfestival kam es am Freitagabend in der Savoyer Au. Mit 6:3 setzte sich der SE Freising gegen den Tabellenletzten TSV Neuried durch. Die Freisinger waren in dieser Partie hoch überlegen und hätten noch einige Tore mehr schießen können.

Dass auch Neuried zu drei Toren kam, ist nicht deren Spielstärke zu verdanken, sondern der Großzügigkeit des SEF. Bei allen Gegentreffern handelte es sich nämlich um Geschenke.

Das Spiel begann nach dem Geschmack der Zuschauer. Schon in der 1. Minute hatte Andreas Hohlenburger eine gute Chance, in der 4. Minute vergab Martin Schön die Führung. Neuried hatte dann in der 11. Minute nach einer Ecke auch so etwas wie eine Chance, als kurzzeitig im Freisinger Strafraum Konfusion herrschte. Doch in der 12. Minute fiel dann das verdiente Führungstor für den SEF. Nach einer schönen Kombination spielte Schön auf Hohlenburger und der schoss halbhoch ins linke Toreck. Doch schon eine Minute später war die Führung dahin. Statt den Ball nach vorne zu schlagen, spielte Torhüter Stefan Wachenheim aus unerklärlichen Gründen auf den bedrängten Vitus Kirchberger, der wurde abgegrätscht und Jonas Einloft musste nur noch einschieben.

Kurz danach stand Hohlenburger frei, sein Schuss wurde gerade noch abgeblockt, danach köpfte Andreas Schredl nach einer Ecke knapp vorbei. In der 30. Minute flankte Sebastian Thalhammer auf Andi Manhart, der legte den Ball auf Hohlenburger und es stand 2:1. Weitere gute Gelegenheiten verpassten Hohlenburger und Florian Schmuckermaier, doch in der 40. Minute war der Ball wieder im Neurieder Tor. Der Ball kam nach innen, Sebastian Thalhammer nutzte eine kurzzeitige Verwirrung im Strafraum der Gäste und schoss ein. Kurz vor der Pause fiel dann sogar noch das 4:1. Hohlenburger war rechts durchgestartet, schlug eine weite Flanke in den Strafraum auf den frei stehenden Manhart und der ließ sich diese Chance nicht entgehen.



Nach der Pause war es in der 47. Minute ausgerechnet Manhart, der den zweiten Gegentreffer einleitete. Er verlor 30 Meter vor dem Tor den Ball und dann ging es ganz schnell: Flanke auf Marco Gühl, Schuss, Tor. Die Reaktion des SEF kam schnell. In der 51. Minute flankte Manhart in den Strafraum, die Abwehr brachte den Ball nicht weg, Hohlenburger spritzte dazwischen und schob ein. Sein dritter Treffer in diesem Spiel. Die Freisinger hatten weiter beste Chancen und in der 72. Minute landete eine Flanke von Schön bei Manhart, der am Torwart vorbei das 6:2 markierte. Doch wieder dauerte es nur eine Minute bis sich die Freisinger den nächsten Fauxpas leisteten. Eine Rückgabe des eingewechselten Lukas Bachmeier war zu kurz, Einloft erlief sich den Ball und es stand nur noch 6:3.



Trainer Alex Plabst äußerte sich nach dem Spiel zufrieden. „Wir haben die heute die 30-Punkte-Marke geknackt“, sagte er, und „die notwendigen Tore gemacht“. Die Gegentreffer habe man mehr als abgeschenkt. Das Spiel sei aber durchaus gefährlich gewesen. „Hätten wir nach dem 0:0 gegen Erlbach und dem 0:4 gegen Deisenhofen heute nicht gewonnen, hätte die ganze Saison kippen können“. Jetzt nämlich geht es gegen starke Gegner. Am Dienstag das Nachholspiel in Grünwald, am Freitag kommt Hallbergmoos und dann geht es nach Landshut.



Für den SEF im Einsatz: Stefan Wachenheim, Andreas Schredl, Michael Schmid (62. Lukas Bachmeier), Vitus Kirchberger, Dominik Schleicher, Sebastian Thalhammer (75. Sebastian Mihajlovic), Damogoj Tiric, Florian Schmuckermeier (56. Jonas Mayr), Andi Manhart, Martin Schön und Andreas Hohlenburger.