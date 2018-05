Live-Ticker:  Freising hofft gegen Kirchanschöring auf ein Wunder

Sebastian Thalhammer zählt beim SE Freising zu den Aktiven, auf die man auch in Zukunft bauen wird. Nach seinem Wechsel aus Attaching hat der 22-Jährige schnell den Weg in den Kader gefunden.

Freising – Er war gekommen, um es zu probieren: Sebastian Thalhammer wechselte in der Winterpause vom BC Attaching zurück zum SE Freising, sorgte im ersten Relegationsspiel aber mit dafür, dass die Lerchenfelder zumindest noch ein bisschen vom Wunder träumen dürfen.

Am Samstag (18 Uhr) geht’s zum Rückspiel gegen den SV Kirchanschöring.

Wenn es im Fußball auch in der heutigen Zeit etwas gibt, das nicht planbar ist, dann die Tatsache, dass sich dort immer noch wunderbare Geschichten erzählen lassen.

Etwa die von Sebastian Thalhammer, 22, Mittelfeldspieler und erst seit der Winterpause beim SE Freising unter Vertrag. Es kommt nicht oft vor, dass sich ein Spieler nach der Vorrunde einem neuen Verein anschließt, oft sind’s Zerwürfnisse innerhalb eines Klubs, oder der aufnehmende Verein greift finanziell tief in die Tasche, um mit einem erfahrenen Spieler etwas zu retten. Bei Thalhammer gestaltete sich die Sache etwas anders. Mit der Erfahrung von nur 74 Kreisliga-Spielen kam der Jungspund im Januar an den Roider-Jackl-Weg, um, wie er es selbst sagt, „eine geile Herausforderung“ anzunehmen.

Trainer Alex Plabst setzte schnell große Stücke auf den 22-jährigen Mittelfeldspieler, in der Vorbereitung und auch in den ersten Ligaspielen. Thalhammer gehörte oft zur ersten Elf oder wurde als Erster eingewechselt. „Ich hatte das zwar als Ziel“, gesteht gebürtige Freisinger, der in der Jugend des SEF das Fußballspielen gelernt hatte. „Aber erwartet habe ich so viele Einsatzminuten nicht.“ 634 waren es in zwölf Liga-Partien. Erwartet hatte Thalhammer auch nicht, dass er dann sogar in der Relegation zur Bayernliga zum Einsatz kommen würde, einige verletzungsbedingte Ausfälle hatten es jedoch fast unausweichlich gemacht. „Mit den 700 Zuschauern, viele Freunde und zahlreiche aus der Familie waren da“, resümiert Thalhammer, „das ist schon was anderes.“

Sowieso haben den defensiven Mittelfeldspieler die Unterschiede zwischen der Kreis- und Landesliga beeindruckt in den ersten fünf Monaten in Lerchenfeld. Viel temporeicher und mehr Fußball werde zwei Ligen höher gespielt. „Das Körperliche habe ich dagegen in der Kreisliga vielleicht noch mehr mitbekommen.“ Beste Voraussetzungen also, um sich im personell eigentlich stark besetzten Mittelfeld der Gelb-Schwarzen zu behaupten.

Gegen den SV Kirchanschöring stand Thalhammer nun über die vollen 90 Minuten auf dem Platz und machte seine Sache richtig gut. Mit fortlaufender Spieldauer gewann er immer mehr Kopfballduelle im Mittelfeld, schaltete sich reihenweise in den Spielaufbau mit ein. Und am Ende, so unwesentlich war das gar nicht, trug der 22-Jährige sogar dazu bei, dass die Freisinger am Samstag nicht ganz ohne Hoffnung an die Salzach fahren. Nach einer Ecke spielte Thalhammer seine ganze Sprungkraft aus und nickte das Leder zum 1:4-Anschlusstreffer (81.) in die Maschen. Das erste Tor im Dress der Freisinger, das zehnte überhaupt erst im Herrenbereich. Klar sei er stolz darauf, blickt Sebastian Thalhammer auf die SEF-Premiere. „Aber lieber hätte ich darauf verzichtet und wir würden mit einem anderen Ergebnis ins Rückspiel gehen.“

Sowieso hat der 22-Jährige das Relegations-Hinspiel schon recht abgeklärt analysiert, trotz des jungen Alters. Zu einfache Gegentore habe man kassiert, resümierte Thalhammer nach dem Spiel, „zudem haben wir uns zu wenige Chancen erspielt.“ Aufgeben gilt für den Neuen im Freisinger Mittelfeld aber nicht. Zum einen geben die zwei späten Treffer durchaus den nötigen Rückenwind für das Rückspiel. „Zudem“, so Thalhammer, „haben wir zwei Stürmer mit je 28 Buden, die wissen, wo das Tor steht.“ Sätze, die nur einer sagen kann, der gekommen ist, um sich nicht nur auszuprobieren. matthias spanrad