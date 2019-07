SEF-Coach Plabst vor dem Spiel gegen Hallbergmoos: „Für einen Punkt muss schon alles stimmen“

Derby in der Fußball-Landesliga

Der Auftakt ist den Fußballern des SE Freising geglückt: Mit 1:0 gewannen die Lerchenfelder ihr erstes Landesliga-Saisonspiel in Passau. Nun aber wartet ein richtiger Härtetest auf die Mannen um Trainer Alexander Plabst: Der VfB Hallbergmoos gastiert am Dienstagabend um 19.30 Uhr in der Savoyer Au. Und glaubt man dem Coach des SEF, dann liegt die Favoritenrolle eindeutig bei der Mannschaft aus der Flughafengemeinde.

Freising – Er wisse, sagte Trainer Plabst eingangs, dass das den Hallbergern nicht gefallen werde. „Aber sie sind der klare Favorit.“ Zu deutlich gestaltete der Landkreis-Konkurrent sein erstes Spiel gegen den SB Chiemgau Traunstein (4:0), zu souverän hatte das Team von Trainer Gediminas Sugzda zuletzt agiert. „Die haben seit Januar ja nur ein Spiel verloren“, hat Plabst recherchiert. Der Respekt ist groß beim SEF. Nur ungern erinnern sich die Freisinger an die jüngsten Auftritte des VfB am Roider-Jackl-Weg – da sollen die Hallbergmooser einen Derbysieg schon mal recht ausgelassen gefeiert haben. So oder so: „Für einen Punkt muss schon alles stimmen“, resümiert Plabst.

Allerdings, und das ist Usus in der frühen Phase der Saison, schauen die Gelb-Schwarzen vornehmlich auf sich. Denn immerhin gibt’s noch viel zu tun: War die Offensiv-Abteilung in der abgelaufenen Runde das Prunkstück, stellten die Freisinger mit Andreas Hohlenburger den Torschützenkönig der Liga, so lief’s im ersten Match noch ziemlich schleppend. Davon sei er selbst überrascht gewesen, blickt Plabst zurück. Der SEF habe insgesamt zu statisch agiert. „Das hatte aber nichts mit fehlendem Engagement zu tun, die Mentalität war da.“

Vielleicht wird der Trainer deshalb Änderungen vornehmen. Daniel Zanker und Nikolai Davydov etwa, beide als Joker am Siegtreffer beteiligt, drängen sich auf. Und auch Flo Schmuckermeier und Pascal Preller, beide aufgrund von Urlaub beziehungsweise Verletzung in Passau gar nicht im Einsatz respektive erst ganz spät eingewechselt, sind Kandidaten für die Startelf. „Den einen oder anderen Wechsel könnte es geben“, sagt Plabst und schiebt gleich hinterher, dass sowieso ein ganz anderer Auftritt vonnöten sein werde: „Spielen wir so wie in der ersten Halbzeit in Passau, wird es für den VfB eine leichte Sache.“ Hoffnung macht zumindest die stabile Defensive um Co-Trainer Florian Bittner.

Hrvacanin – Aiteniora, Schredl, Hofmaier, Bittner – Tiric (Zanker), Thalhammer, Mayr (Schmid), Rohrhirsch – Davydov, Hohlenburger.