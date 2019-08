SEF-Kicker in der Bringschuld

Fußball-Landesliga

von Matthias Spanrad schließen

Freising – Die ersten drei Saisonspiele lieferten die Lerchenfelder recht überzeugende Leistungen ab, auch die Ergebnisse stimmten. Gegen Landshut folgte die Ernüchterung – das 1:2 gegen die Niederbayern deckte Schwächen auf.

Vor allem der ersten Durchgang offenbarten die Freisinger Schwächen im Abwehrverbund. Trainer Alex Plabst sprach hinterher sogar davon, dass man eher ein Abstiegskandidat sei, wenn man so weiterspiele. Ganz so hart wollte es Sportchef Nils Haack mit ein paar Tagen Abstand nicht sehen. Plabst sei ab und zu etwas pessimistisch, schmunzelte Haack während der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim FC Unterföhring (Fr., 19:30 Uhr). „Aber mit der Leistung in der ersten Halbzeit gehören wir oben nicht hin.“ Dass der Anspruch der Lerchenfelder, nicht um die Goldene Ananas mitzuspielen, auch künftig nicht verloren geht, dafür muss eine Steigerung her. „Wir haben das gut aufgearbeitet“, beschwichtigt der Funktionär. Irritierend für die Beteiligten war, dass ausgerechnet bis dahin so starke Defensive einen schwachen Tag hatte. Bei beiden Gegentoren sahen die Hintermänner nicht gut aus. Dem 0:2 ging ein katastrophaler Fehlpass von Basti Hofmeier voraus, Co-Trainer Flo Bittner war am 0:1 nicht ganz unbeteiligt. „Ich denke, dass beide wissen, dass sie gegen ihren ehemaligen Verein jetzt in der Bringschuld sind“, richtet Sportchef Haack den Blick schon wieder aufs Wochenende. Bittner und Hofmeier kamen vor der Saison aus Unterföhring und werden nun bestrebt sein, gegen den Ex-Klub besonders motiviert auftreten. „Solange sie nicht übermotiviert sind“, wirft Freisings Fußballchef gleich ein.

Ansonsten könnte beim SEF zum ersten Mal die personelle Rotation greifen. Ein wenig Erfahrung, gerade in der Offensive, fehlte zuletzt doch ein wenig. Und so könnten Akteure wie Pascal Preller und Florian Schmuckermeier, die bisher nur zu Kurzeinsätzen nach einer verletzungsbedingten Auszeit kamen, in Unterföhring mit dazu beitragen, dass es bei einer Niederlage bleibt.

Aufstellung:Hrvacanin – Aiteniora, Hofmeier, Schredl, Bittner – Mayr, Thalhammer - Preller, Schmuckermeier, Rohrhirsch – Hohlenburger.