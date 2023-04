SG Buch schrammt an Sensation vorbei – FCL-Reserve patzt gegen Eichenkofen

Im Netz: Eichenkofens Tommy Frieß hat gegen Langengeisling 2 zum 1:0 getroffen, FCL-Torwart Louis Rotert ist geschlagen. Am Ende gab’s im Derby ein 1:1. © Christian Riedel

Der SG Buch hat eine unglückliche Niederlage gegen Spitzenreiter Neufahrn hinnehmen müssen. Die Reserve des FC Langengeisling patzt gegen Eichenkofen. Die Ergebniss der A-Klasse Donau/Isar 7 im Überblick.

FC Neufahrn – SG Buch/Forstern 1:0

Beinahe wäre der SG Buch/Forstern eine Sensation gegen Spitzenreiter Neufahrn gelungen. „Wir waren teilweise auch die bessere Mannschaft, hatten aber viel Pech und viele vergebene Chancen“, analysiert SG-Trainer Benjamin Wall.

Kurz vor dem Seitenwechsel setzte Dominic Masion das Leder freistehend vorm Tor neben das Gehäuse. Lukas Schneider haute es ebenfalls freistehend über die Latte (50.). Kein Glück hatte auch Stephan Oeller. Die letzten 20 Minuten gehörten den Platzherren, hier ließen die Kräfte der Bucher nach. Für die Hausherren verschoss Kevin Ogbebor einen Elfmeter (69.).

In der Nachspielzeit kam ein FC-Freistoß von Philipp David Griffig in Richtung Bucher Tor. Der Ball ging durch Mann und Maus hindurch und schlug im Tor ein (92.). Beinahe hätte es noch den Ausgleich gegeben. Eine Ecke köpfte Masion an den Innenpfosten. Es war strittig, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht (96.).

FC Moosinning 3 – FC Eitting 2 1:0

Auf der Sportanlage in Moosinning kam es zum Verfolgerduell zweier punktgleicher Teams. Der Treffer des Spiels fiel nach 30 Minuten. Florian Huber steckte den Ball gekonnt durch zu Zeno Fendt – und der versenkte die Kugel von der Strafraumgrenze aus im Netz.

Gäste-Schlussmann Manuel Klinger sah dabei laut Moosinnings Trainer Sebastian Kollmannsberger nicht besonders gut aus. Der FCM-Coach sagte nach der Begegnung: „Wir sind kompakt gestanden und haben heute mal das Spiel machen können. Unsere vier Offensivspieler haben wir gut ins Spiel gebracht. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir zahlreiche Chancen, um den Sack frühzeitig zuzumachen.“ Ein Kompliment machte er Referee Stefan Empl: „Der hat richtig gut gepfiffen.“

FC Schwaig 2 – FC Finsing 3 3:1

Einen ungefährdeten Sieg feierte die Zweite der Sportfreunde Schwaig gegen den Tabellenletzten. „Wir haben souverän gespielt und gut den Ball laufen lassen“, sagte Schwaigs Trainer Wolfgang Lang nach dem Spiel. Luis Roperos Treffer (35.) war schön herausgespielt, nach einem Pass von der Grundlinie vollendete er sehenswert zum 1:0.

Das zweite Tor von Jan Bopp (45.) resultierte aus einem fast identischen Spielzug wie beim ersten Treffer. Lukas Lohmaier verkürzte für Finsing zwischenzeitlich auf 1:2 (62.). Den 3:1-Endstand markierte schließlich Veit Breuer mit einem Schuss aus 20 Metern ins Kreuzeck.

FC Langengeisling 2 – SpVgg Eichenkofen 1:1

Die Gäste haben laut FCL-Coach Sebastian Held das „Fritz-Walter-Wetter“ besser angenommen. Das 1:0 für die SpVgg resultierte aus einem Aufsetzer aus der zweiten Reihe, den Tommy Frieß aus kurzer Distanz abstauben konnte (16.).

Im Gegenzug fiel der vermeintliche Ausgleich, der wegen eines vorausgegangenen Fouls an Gäste-Torwart Dennis Just aber vom Unparteiischen einkassiert wurde. Nach einem Konter blieb Rene Mecking dann aber vor dem Tor eiskalt und traf zum – zu diesem Zeitpunkt – etwas schmeichelhaften Ausgleich (42.).

„In der zweiten Halbzeit war’s dann für beide Teams ein Derby ohne Geschenke für den Gegner“, resümiert Held. Langengeisling vergab gute Torchancen, die beste in der 85. Minute, als Martin Linz aus zwei Metern Entfernung das Tor nicht machte. „Am Ende geht das Remis in Ordnung“, sagt Held. (do/fro)

Abgesagt wurden die Spiele SV Walpertskirchen 2 – FC Erding und Rot-Weiß Klettham 2 – SpVgg Neuching.