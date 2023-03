Krasser Außenseiter: SG Buch muss beim Spitzenreiter aus Neufahrn ran

Am Freitagabend kommt es zum Duell zwischen der SG Buch/Forstern und dem FC Neufahrn. © Alexander Fox

Auch die SG Buch/Forstern greift nach dem spielfreien Wochenende wieder im Punktspielbetrieb an und muss dabei mit Tabellenführer Neufahrn eine hohe Hürde überspringen.

Neufahrn – „Das wird ein immens schwerer Auftakt, ich wäre schon mehr als überrascht, wenn wir mehr als einen Punkt holen“, stapelt SG-Pressesprecher Albert Bowinzki tief.

Positiv stimme ihn jedoch die starke Vorbereitung seines Teams, und außerdem gebe es gleichzeitig noch Grund zur Hoffnung: „Der gewaltige Abstand in der Tabelle könnte unser Vorteil sein, vielleicht unterschätzt uns Neufahrn ja. Wir können wirklich befreit aufspielen.“

Bis auf die Langzeitverletzten tritt die SG in Bestbesetzung an. Bowinzki ist froh, dass endlich der Ball wieder rollt: „Ich bin kein Fan von spielfreien Wochenenden. Da kommt einfach kein Rhythmus rein.“ (vs) Tipp: 3:1