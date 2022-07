SG Eichenfeld Freising richtet sechs Jugendturniere aus - erstmals auch eins für die Mädchen

Teilen

Alle Augen auf den Ball: Josephine Paul (r., schwarz) im Laufduell mit zwei Verteidigerinnen des Kirchheimer SC, Vivienne Greiner bietet sich links an. Foto: schwemmle © schwemmle

Hoch sommerliche Temperaturen bremsten die Nachwuchskicker bei den Sommerturnieren der SG Eichenfeld Freising keinesfalls aus.

Eichenfeld – Sechs Jugendturniere stellte die SG Eichenfeld Freising am vergangenen Wochenende auf die Beine, darunter erstmals auch eines für die Mädchen. Die teilnehmenden Teams spielten bei hochsommerlichen Temperaturen jeweils im Modus „Jeder gegen Jeden“ die Platzierungen aus.

Die U 10 I der SGE war dabei die einzige Mannschaft des Gastgebers, die ihr Turnier gewinnen konnte. Sie ließ die SGE II und den SV Waldperlach hinter sich. Bei der U 11 bezwang der SV Riedmoos alle drei Kontrahenten und sicherte sich souverän den ersten Platz. Auch bei der U 12 ließ eine Mannschaft den anderen keine Chance – der TSV Gräfelfing holte hier mit zwölf Punkten aus vier Spielen die Maximalausbeute.

Ganz eng war es hingegen beim U 13-Turnier: Der SC Kirchdorf und die SG Eichenfeld I führten die Tabelle mit jeweils fünf Zählern an, das Unentschieden im direkten Vergleich brachte ebenfalls keine Entscheidung. Also musste das Torverhältnis den Turniersieger bestimmen – dort hatten die Ampertaler (+3) gegenüber der SGE (+1) die Nase vorn. Eine reine Freisinger Angelegenheit war der Wettkampf der U 15. Mit drei Siegen aus drei Partien wies der BC Attaching neben der Heimelf auch den SV Vötting und den SC Freising klar in die Schranken. Bei den Mädels belegte die Spielgemeinschaft aus Eichenfeld, des SC Freising und SV Vötting Platz zwei und musste sich nur der ungeschlagenen SpVgg Altenerding beugen. ft