SG Eichenfeld mit grandioser Vorstellung im Konzert der Großen

Wahnsinnsleistung! Die SGE-Trainer Gerhard Wimmer (l.) und Bernd Sacher waren stolz auf ihre Mannschaft. In Mammendorf für Furore sorgten (stehend, v. l.) Fatih Singer, Samuel Benker, Evan Carter und Nicolas Tietscher sowie (kniend, v. l.) Elias Sacher, Julius Rastl, Moritz Tietscher und Simon Eicheldinger. © Heilmaier

Die Eichenfelder D-Junioren haben bei der oberbayerischen Hallenmeisterschaft drei Spiele gewonnen und damit in ihrer Gruppe den dritten Platz belegt.

Freising/Mammendorf – Nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft in Altenerding haben die D-Jugendfußballer der SG Eichenfeld auch beim oberbayerischen Bezirksfinale in Mammendorf eine grandiose Leistung gezeigt. Zwar verfehlte das Team des Trainerduos Gerhard Wimmer und Bernd Sacher das Halbfinale, zog sich im Kreis der Großen aber sehr gut aus der Affäre.

Die Coaches waren mächtig stolz auf die Buben, haderten jedoch mit den kurzfristigen Ausfällen wichtiger Leistungsträger. „Sicher sind wir mit dem Abschneiden sehr zufrieden. Doch die krankheitsbedingten Absagen von Korbinian Wimmer, Amoreo Modolo und Timo Muschel taten uns weh. Vielleicht wäre mit dem Trio noch mehr drin gewesen. Aber unsere Spieler haben ihre Sache sehr gut gemacht, wir können hoch erhobenen Hauptes nach Hause fahren“, betonte Wimmer.

Ein ebenbürtiger Gegner für Ingolstadt und Rosenheim

Schon im ersten Spiel gegen den Bezirksoberligisten TSV 1860 Rosenheim war die SGE ein ebenbürtiger Gegner und hatte sogar die besseren Chancen, die von Nicolas Tietscher und Elias Sacher jedoch ungenutzt blieben. Der TSV war cleverer – ein einziges Tor sorgte für die unglückliche 0:1-Niederlage. In der Partie gegen den FC Ingolstadt 04 zeigte Eichenfeld anfangs zu viel Respekt und geriet in Rückstand. Anschließend fand das Team besser in die Partie, Möglichkeiten von Evan Carter und Moritz Tietscher hätten fast das 1:1 gebracht. Allerdings hatte der FCI auch gute Chancen, die vom starken Freisinger Keeper Julius Rastl vereitelt wurden. Endstand: 0:1.

Toll dagegengehalten: Im Spiel gegen Rosenheim wehrten sich die Kicker der SG Eichenfeld nach Kräften. Hier verhindern (v. l.) Evan Carter, Simon Eicheldinger und Torhüter Julius Rastl gemeinsam ein Gegentor. © Heilmaier

Gegen Gastgeber SV Mammendorf glückte den Eichenfelder Junioren dann der erste Sieg. Nach einem Pfostentreffer von Sacher markierte Nicolas Tietscher die überfällige Führung, die der SVM im Gegenzug konterte. Aber auch die SGE wusste die passende Antwort – und sofort nach dem Wiederanstoß brachte Moritz Tietscher seine Truppe wieder in Front. Wenig später legte Nicolas mustergültig für seinen Cousin Moritz ab, der zum 3:1-Endstand vollstreckte.

Im Duell mit der SpVgg Altenerding wirkte die SGE nach einem Pfostentreffer von Nicolas Tietscher anfangs etwas schläfrig. Die SpVgg war zunächst dominant, doch Keeper Rastl war nicht zu überwinden. Seine Vorderleute waren effektiv, Nicolas Tietscher schloss einen Konter erfolgreich ab. Fortan war Eichenfeld überlegen und belohnte sich mit dem 2:0 durch Moritz Tietscher. Der Altenerdinger Anschlusstreffer kam zu spät.

Sehenswerter Schlusspunkt einer erfolgreichen Hallensaison

Da die folgenden Ergebnisse nicht nach dem Geschmack der Freisinger ausfielen, waren die beiden Plätze für den Halbfinaleinzug vorzeitig an 1860 Rosenheim und den FC Ingolstadt 04 vergeben. Aber die SGE-Junioren zeigten im letzten Gruppenmatch gegen den TSV Gilching/Argelsried einmal mehr eine super Einstellung und verteidigten mit einem 1:0-Sieg den tollen dritten Tabellenplatz. Dem goldenen Tor ging ein sehenswerter Spielzug voraus, den am Ende Moritz Tietscher veredelte. Dies war der sehenswerte Schlusspunkt der sehr erfolgreichen SGE-Hallensaison.

Das Fazit der beiden Eichenfelder Trainer fiel dementsprechend positiv aus: „Wir sind mit der Vorgabe, die Großen zu ärgern, in den Wettbewerb gegangen. Das ist uns trotz personeller Probleme richtig gut gelungen – und auch bei den Niederlagen gegen Rosenheim und Ingolstadt war kein großer Leistungsunterschied zu erkennen“, blickten Wimmer und Sacher voller Stolz auf die starken Partien ihrer Schützlinge zurück. Den Turniersieg holte der FC Ingolstadt 04.

Andreas Heilmaier

