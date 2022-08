SG Eichenfeld schenkt Allershausen II ein halbes Dutzend ein, TSV Moosburg mit Arbeitssieg

Sah ein Schützenfest seiner Elf: Eichenfelds Trainer Ludger Reuter. © FuPa

Die SG Eichenfeld demontiert den TSV Allershausen II mit einer cleveren Taktik, während der TSV Moosburg/Neustadt für seinen Dreier hart kämpfen muss.

Mit einer geschickten Taktik fuhr die SG Eichenfeld in der A-Klasse 5 einen 6:0-Kantersieg ein: Mit langen Bällen überrumpelten die Gastgeber immer wieder die Allershausener Defensive. „Sie haben das sehr geschickt gemacht und ihren Heimvorteil ausgenutzt. Es war für uns von Anfang an ein rabenschwarzer Tag“, analysiert TSV-Coach Andreas Langer. Ungenaue Rückgaben, verlorene Kopfballduelle und Torwartfehler – seine Defensive leistete sich einen individuellen Fehler nach dem anderen.

„Es war mit das schlechteste Spiel, das ich bisher miterlebt habe“, so der Trainer. Jetzt gelte es, im Derby den Fehlstart zu vermeiden: „Gegen Kranzberg müssen am Samstag drei Punkte her“, fordert Langer. seb

SG Eichenfeld – TSV Allershausen II 6:0 (3:0).

Tore: 1:0 Korbinian Erbe (7.), 2:0 Niklas Reuter (43.), 3:0 Abdel Mbohou, 4:0 Markus Ujwari (61.), 5:0 Florian Feucht (78.), 6:0 Reuter (87.).

Die Fußballer des TSV Moosburg/Neustadt durften sich über einen hart umkämpften 3:2 (1:1)-Sieg gegen den SV Geroldshausen freuen. Mit dem Auftreten seiner Männer beim zweiten Erfolg der noch jungen Saison in der A-Klasse 6 zeigte sich Trainer Hans Heim aber nicht zufrieden: „Wir konnten nicht an die Leistung beim Saisonauftakt anknüpfen. Immerhin hat es trotzdem zum Erfolg gereicht.“ Nach dem 1:1 zur Pause hatten die Moosburger ein klares Chancenplus und schafften zwei Tore zum 3:1. Die Gäste kamen durch einen „zweifelhaften Elfmeter“ zum Anschluss. Heim: „In der Schlussphase drängte Geroldshausen, wir standen in der Defensive aber glücklicherweise gut.“ hz

TSV Moosburg – SV Geroldshausen 3:2 (1:1).

Tore: 0:1 Michael Schrag (7.), 1:1 Emmanuel Faloba (25.), 2:1 Emanuel Neundorf (55.), 3:1 Alan Jaworski (65.), 3:2 Szymon Matuszczak (75./FE).