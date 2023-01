SG Eichenfeld verpasst die Überraschung: Aus erst im Halbfinale der Hallenkreismeisterschaft

Von: Nico Bauer

Ein starkes Turnier spielte die SG Eichenfeld (weiß): Erst im Halbfinale zog die SGE gegen den FSV Pfaffenhofen den Kürzeren. © Bauer

Die SG Eichenfeld spielte bei der Hallenkreismeisterschaft Donau/Isar der U15-Junioren ein starkes Turnier und verpasste die Qualifikation für die Oberbayerische nur knapp.

Zolling – Als der Hallenkreismeister Donau/Isar der U15-Junioren ausgespielt wurde, waren die Freisinger Teams schon beim Duschen. Allerdings fehlte der SG Eichenfeld nicht viel zu einer faustdicken Überraschung. Nach dem Gruppensieg war dann jedoch etwas unglücklich im Halbfinale Endstation.

Die erste Aufgabe des Tages hatte Turnierleiterin Nicoletta Horn, die das Turnier umorganisieren musste. Die SG Eitensheim/Buxheim hatte wegen Spielermangels kurzfristig abgesagt, sodass man keinen Ersatz mehr organisieren konnte. Am Turniertag selbst blieb dann noch ohne Vorwarnung der SV Ingolstadt-Haunwöhr fern. Es ist nicht das erste Mal, dass Vereine aus dem Raum Ingolstadt die Turnierleitung – und damit auch andere Mannschaften – im Stich lassen. „Leider haben nicht alle die gleiche Verlässlichkeit wie die Freisinger oder Erdinger Vereine“, bedauerte Horn. Da die beiden absenten Teams nicht in der gleichen Gruppe waren, konnte ihr Fehlen aber relativ leicht ausgemerzt werden. Für die weggefallenen Partien in der Gruppenphase wurden dann entgegen des ursprünglichen Plans alle Platzierungen ausgespielt. Damit hatte jeder Verein mindestens vier Spiele. Das kleinere Feld war auch für den guten Ausrichter der SpVgg Zolling ein Problem, da diese sich bei der Versorgung der Gäste auf zehn Mannschaften eingestellt hatte.

Ein richtig gutes Turnier spielte die SG Eichenfeld, die mit zwei Siegen zum Start das Halbfinalticket löste. „Wir haben die ersten beiden Spiele richtig gut gespielt“, lobte Trainer Fabian Biedermann. Acht Tore in zwei Duellen waren eine Ansage. Damit konnte man dem Titelverteidiger, Topfavoriten und späteren Sieger DJK Ingolstadt im Halbfinale aus dem Weg gehen. Die 0:1-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Zolling war dann ein Warnschuss, dass es in der Halle keine einfachen Erfolge gibt. „Das hat uns geholfen, denn das Halbfinale war wieder besser“, sagte der Coach.

Den Keeper verladen: Zollings Mateo Kersy behält beim Strafstoß die Nerven und schickt den Keeper in die andere Ecke. © Bauer

Allerdings hatten die Eichenfelder dort das Pech, zwei schnellen Gegentoren hinterherlaufen zu müssen. Zum Comeback fehlte am Ende auch das nötige Quäntchen Glück. Das abschließende 0:3 im kleinen Finale gegen Scheyern war schnell abgehakt – die Luft war raus.

In den Platzierungsspielen duellierten sich dann in der Partie um den siebten Rang mit der SpVgg Zolling und dem FC Moosburg die anderen beiden Vertreter aus dem Landkreis. Zolling hatte den vierten Gruppenplatz belegt – mit nur drei Zählern Abstand zum Ersten. Trainer Rainer Gebele bedauerte, dass das Schlüsselspiel um den Halbfinaleinzug mit dem 0:4 gegen Scheyern komplett in die Hose ging. In drei Minuten kassierte der Gastgeber drei Tore – das Spiel war gelaufen.

Die Moosburger C-Junioren wurden in der anderen Vorrundengruppe mit nur einem Erfolg Letzter, aber das war kein Beinbruch. Viele Kicker haben das erste Mal in ihrem Leben Futsal gespielt und waren die Regeln sowie Besonderheiten folglich nicht so gewohnt. „Wir haben Futsal-Lehrgeld bezahlt“, sagte Trainer Martin Kästner.

Das Platzierungsspiel der beiden Landkreis-Teams war anschließend spannend: Die SpVgg ging schnell in Führung und ließ weitere Großchancen liegen. Kurz vor Schluss konterten die Moosburger dann zum 1:1 – es ging ins Sechsmeterschießen. Bei den sechs Schüssen trafen die Moosburger einmal den Pfosten, was den Sieg für Zolling bedeutete. Im Einsatz waren die vier Schiedsrichter Stephan Fox (SV Marzling), Stephan Wagensohner (SpVgg Mauern), Gerhard Bille (FC Neufahrn) und Andy Löffler (SV Langenbach). Sie hatten mit den fairen Spielen keinerlei Probleme. NICO BAUER

Die Ergebnisse: Hallenkreismeisterschaft Donau/Isar der U15-Junioren

Gruppe 1:

DJK Ingolstadt – FC Moosburg 2:0

FSV Pfaffenhofen – Eitensheim/Buxheim 2:0

FC Schwaig – DJK Ingolstadt 0:3

FC Moosburg – FSV Pfaffenh. 0:1

Eitensheim/Buxheim – FC Schwaig 0:2

DJK Ingolstadt – FSV Pfaffenh. 1:0

SG FC Schwaig – FC Moosburg 3:1

SG Eitensheim/Buxheim – DJK Ingolstadt 0:2

FSV Pfaffenhofen – FC Schwaig 0:0

FC Moosburg – Eitensheim/Buxheim 2:0



Tabelle: 1. DJK Ingolstadt 4 8:0 12 2. FSV Pfaffenhofen 4 3:1 7 3. SG FC Schwaig 4 5:4 7 4. FC Moosburg 4 3:6 3 5. Eitensheim/Buxheim 4 0:8 0

Gruppe 2: SG Eichenfeld – ST Scheyern 5:3

SpVgg Altenerding – SpVgg Zolling 5:1

SV Ing.-Haunw. – SG Eichenfeld 0:2

STV Scheyern – SpVgg

Altenerding 4:2

SpVgg Zolling – SV Ing.-Haunw. 2:0

SG Eichenfeld - SpVgg

Altenerding 3:1

SV Ing.-Haunw. – ST Scheyern 0:2

SpVgg Zolling – SG Eichenfeld 1:0

SpVgg Altenerding – SV Ing.-Haunwöhr 2:0

STV Scheyern – SpVgg Zolling 4:0

Tabelle: 1. SG Eichenfeld 4 10:5 9 2. ST Scheyern 4 13:7 9 3. SpVgg Altenerding 4 10:8 6 4. SpVgg Zolling 4 4:9 6 5. SV Ing.-Haunwöhr 4 0:8 0

Halbfinale: DJK Ingolstadt – STV Scheyern 2:0

SG Eichenfeld – FSV Pfaffenhofen 0:2

Spiel um Platz 3: STV Scheyern – SG Eichenfeld 3:0 Finale: DJK Ingolstadt – FSV Pfaffenhofen 2:1