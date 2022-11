A-Klasse 6: Langenbach lässt nicht locker – Packendes Vier-Tore Remis zwischen Attenkirchen und Haag

Teilen

Auf ein Tänzchen scheint Moosburgs Haydar Kaya hier den Attachinger Keeper Abdousatan Mohama-Sani einzuladen. Foto: Michalek © Michalek

Landkreis – Trotz einer spielerischen Auszeit im zweiten Abschnitt bleibt die SGT Istanbul Moosburg in der A-Klasse 6 auf Kurs.

TSV Au II – SVA Palzing II 1:2 (1:1). TSV-Trainer Andreas Maier sprach anschließend von einer recht unglücklichen Niederlage: „Wir hatten selbst Möglichkeiten für den Siegtreffer auf dem Fuß, aber leider gelang dieser den Gästen.“ Ein verpatzter Pressball läutete das Verderben im zweiten Abschnitt ein. Trotzdem: „In der Defensive sind wir auf einem guten Weg“, betonte der Auer Trainer. „Aber leider schießen wir einfach zu wenig Tore.“

Tore: 0:1 Lukas Renner (21.), 1:1 Johannes Bauer (44.), 1:2 David Kungzt (51.).



SV Geroldshausen – SC Oberhaindlfing 1:1 (0:0). Die Gastgeber standen vor der Partie einen Punkt hinter dem SVOA – und das sollte laut Trainer Stephan Lechner mindestens so bleiben: „Also haben wir unser Ziel erreicht.“ Er lobte Moral und Einstellung bei seinen Männern. Die nach Ausfällen mit einigen Spielern aus der Zweiten aufgefüllte Truppe gab bis zum Ende alles und verdiente sich praktisch den berechtigten Elfmeter in der 87. Minute.

Tore: 1:0 Alexander Schreistetter (74.), 1:1 Markus Diemaier (87./FE).



BC Attaching II – SGT Istanbul Moosburg 2:3 (0:2). In der ersten Hälfte sah es nach einem souveränen Sieg der Gäste aus, die deutlich mehr Spielanteile hatten und vermeintlich sicher 2:0 führten. Direkt nach dem Wiederanpfiff hatte die SGT die Riesenchance aufs 3:0, hörte danach aber mit dem Fußballspielen auf. Istanbuls Co-Trainer Dominik Gessler: „Einige meinten wohl, dass die Partie schon entschieden ist.“ Aber Attaching II kämpfte und kam durch zwei Standards zum Ausgleich. Am Ende hatten die Türken Glück, denn der Siegtreffer fiel durch ein Eigentor nach einem verpatzten Rückpass.

Tore: 0:1 Alisan Koycu (20.), 0:2 Mahmut Yarac (40.), 1:2 Pascal Paringer (50.), 2:2 Markus Hilburger (84.), 2:3 Jonas Martinez Rößle (86./ET).



SC Oberhummel – SC Tegernbach 1:1 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte hätte man sich im zweiten Abschnitt das Leben selbst schwer gemacht, so SCO-Spielertrainer Anton Hirschfeld. Zwar gelang schnell das 1:0. „Danach vergaben wir aber leider einige Großchancen, trafen einmal sogar das leere Tor nicht“, sagte Hirschfeld. Durch einen gravierenden Abwehrfehler kam der Ausgleich, und in der Schlussphase drängten die Gäste.

Tore: 1:0 Thomas Geltinger (48.), 1:1 Markus Hagl (60.).



FC Wang – SV Langenbach 1:3 (0:0). Das große Manko Wangs in dieser Runde: Gute Leistungen gibt’s nur gegen die oberen Teams – und das meist ohne Erfolg. Trainer Bernhard Oberprieler: „Heu-te bin ich mit der Vorstellung sehr zufrieden gewesen. Wären wir doch nur gegen Au II oder Haag auch so aufgetre-ten.“ Ende der ersten Hälfte sah er seine Truppe in der Drangphase, im zweiten Ab-schnitt hätten sich die Lan-genbacher den Sieg aber dann doch noch verdient.

Tore: 0:1 Julian Hauner (57.), 0:2 Hannes Kain (73.), 1:2 Peter Toth (80.), 1:3 Christian Spengler (90.).



SpVgg Attenkirchen – VfR Haag 2:2 (1:1). Gästetrainer Volker Lippcke sprach im Anschluss von einem verdienten Unentschieden: „Der Punkt bringt uns allerdings mehr als den Attenkirchenern.“ Nach dem Ausgleich in der 72. Minute hätten beide Mannschaften noch Großchancen gehabt: „Die Partie hätte in beide Richtungen kippen können“, so Lippcke, der vor allem die charakterlich einwandfreie Vorstellung seiner Truppe lobte: „Wir sind fünf Spiele ungeschlagen. Das ist angesichts der Umstände toll.“

Tore: 0:1 Sebastian Elephand (5.), 1:1 Marcus Klaas (21.), 2:1 Christian Lorenz (50.), 2:2 Dominik Reiter (72.). (hz)