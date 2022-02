5:0-Sieg gegen Eching: SE Freising sorgt nach der Pause für klare Verhältnisse

Wenig Raum zur Entfaltung hatten Jonas Mayr (l.) und seine SEF-Kollegen in der ersten Spielhälfte. © Lehmann

Dank einer starken zweiten Hälfte haben die Fußballer des SE Freising im zweiten Testspiel den ersten Sieg gefeiert. Am Ende hatte der TSV Eching keine Chance.

Freising – Die Vorbereitung auf das Restprogramm in der Landesliga Südost läuft bei den Fußballern des SE Freising auf vollen Touren. Nach der verdienten 1:3-Niederlage im ersten Testspiel in Deisenhofen haben die Lerchenfelder nun den ersten Sieg gelandet: Am Dienstagabend setzte sich der SEF gegen den TSV Eching mit 5:0 (1:0) durch.

Kaum Torchancen in der ersten Halbzeit

Allerdings, und das merkten die Freisinger selbstkritisch an, sah es zunächst gar nicht nach einer klaren Angelegenheit aus. Zwar waren die Hausherren gegen das Bezirksliga-Team der Zebras, das aktuell vehement gegen den Abstieg kämpft, optisch die bessere Mannschaft und zeigten die größere technische Veranlagung. Allerdings fehlten die Torchancen. „Wir haben zu hektisch agiert“, resümierte Co-Trainer Florian Bittner, der Coach Alex Plabst vertrat. Und dennoch ging es für die Freisinger mit einem Erfolgserlebnis in die Halbzeit: Kurz vor dem Pausenpfiff konnten die Echinger den Ball nicht richtig klären, und Rückkehrer Robert Rohrhirsch hielt einfach drauf – das war das 1:0 in der 41. Spielminute.

Zanker trifft aus 35 Metern

Nach dem Seitenwechsel lief es für die Gelb-Schwarzen dann besser, immer mehr setzte sich die spielerische Klasse des Landesligisten durch. So erhöhte Domagoj Tiric nach einer Hereingabe von Daniel Zanker auf 2:0 (60.) – und für die Vorentscheidung sorgte schließlich Zanker selbst mit einem klasse Heber aus zirka 35 Metern (67.). Und die Freisinger schienen nun so richtig Gefallen an diesem zweiten Testmatch gefunden zu haben, in dem erneut Neuzugang Patrik Heilmair zwischen den Pfosten stand. 20 Minuten vor dem Ende führte ein Eigentor von Echings Florian Kappauf nach einer scharfen Flanke von Benedict Geuenich zum 4:0. Den Deckel auf die Partie setzte dann Luka Brudtloff mit einem feinen Freistoß (82.).

„Mit der zweiten Halbzeit war ich zufrieden“, betonte SEF-Co-Trainer Bittner. An die will das Team beim nächsten Test am Samstag anknüpfen: Da gastiert Freising um 12 Uhr beim Bayernligisten TSV 1865 Dachau.

