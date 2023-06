Sieg im Relegationsmatch! FC Moosburg krönt überragende Saison mit dem Kreisliga-Aufstieg

Fußball

Wichtiges Spiel, abgeklärter Auftritt: Der FC Moosburg ist zurück in der Kreisliga. Nach dem 2:0-Sieg gegen Taufkirchen ließ das Team die Korken knallen.

Moosburg – Cool, cooler, FC Moosburg! Der Kreisklassen-Vizemeister hat am Samstag mit einem extrem abgeklärten Auftritt vor 750 Zuschauern in Langenpreising die BSG Taufkirchen mit 2:0 (0:0) besiegt. Damit steigt der FCM in die Kreisliga auf und Taufkirchen in die Kreisklasse ab.

Die Dreirosenstädter legten los wie die Feuerwehr und hatten quasi vom Anpfiff weg die erste Superchance: Es waren noch keine 60 Sekunden absolviert, als Felix Oklmann alleine auf BSG-Torwart Julian Korber zulief und scheiterte. Auch bei der anschließenden Ecke brannte es im Taufkirchener Strafraum lichterloh – die Moosburger hätten früh führen müssen.

Top-Chance nach wenigen Sekunden

Die Anfangsphase nährte die Hoffnung auf ein Spektakel, doch nach 120 Sekunden waren die Highlights der ersten Halbzeit eigentlich schon erzählt. Beide Teams versuchten vor allem, hinten gut zu stehen, agierten nach vorne mit arg überschaubarem Risiko und lauerten auf die Fehler des Gegners. Die BSG hatte eine Kopfball-Bogenlampe aufs Tornetz (18.), was mit viel Wohlwollen als Chance bezeichnet werden kann. „Wir haben uns dem Spiel des Gegners mit den weiten Bällen zu sehr angepasst“, meinte FCM-Trainer Mario Sinicki später.

Nach der Halbzeitpause konzentrierten sich die Moosburger wieder mehr auf ihr Spiel. Das Team stand hinten kompakt, gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe und erzwang damit auch Tormöglichkeiten. Nach einer Stunde lief Leonor Ademi alleine auf das Taufkirchener Gehäuse zu, wurde am Strafraum fast noch gestellt und netzte mit einem Schuss aus 20 Metern ins lange Eck zum 1:0 ein (61.). In einer zu dem Zeitpunkt recht festgefahrenen Partie kam das Tor wie aus dem Nichts.

+ Die Vorentscheidung: Vitus Hilz (l.) verlädt Taufkirchens Keeper Julian Korber mit einer Körpertäuschung und netzt zum umjubelten 2:0 ein. © Bauer

Der Treffer war zugleich der Dosenöffner, der die Fesseln des Spiels lockerte. Taufkirchen musste nun mehr Risiko gehen – und daraus ergab sich der Konter in der 73. Minute: Vitus Hilz spurtete alleine auf den Torhüter zu und schloss die Szene mit einer perfekten Aktion ab. Mit einer Körpertäuschung verlud er den Keeper, zog links an ihn vorbei und schob ein. Das war verdammt cool gemacht – und das in einer so bedeutsamen Partie. Das 2:0 war zugleich die Vorentscheidung.

Coach Sinicki: „Ich bin total stolz auf meine Mannschaft.“

In den letzten zehn Minuten hatten die Moosburger Kicker dann noch etwas Arbeit im eigenen Strafraum zu verrichten. Aber Taufkirchen war unterm Strich zu harmlos, um für die Wende zu sorgen. Der Kreisliga-Absteiger hätte noch eine Stunde weiterspielen können, und es wäre wohl kein Tor gefallen. Die Dreirosenstädter standen in der Defensive stabil und wirkten trotz der beeindruckenden Kulisse nicht im Geringsten nervös.

Nach dem Schlusspfiff begann die große Party in Blau und Schwarz. Mit Sektduschen feierte der ehemalige Bezirksligist nach zwei Spielzeiten in der Kreisklasse die Rückkehr in die Kreisliga. „Ich bin total stolz auf meine Mannschaft“, freute sich Trainer Mario Sinicki. Schließlich hatten die Moosburger eine überragende Saison gespielt und am Ende nur denkbar knapp den direkten Aufstieg verpasst. Der Coach betonte, dass sich seine Truppe den Sieg im Relegationsshowdown gegen Taufkirchen verdient habe. Man hätte es jedoch etwas einfacher haben können: „Wir hätten schon nach fünf Minuten führen müssen.“

