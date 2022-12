Triumph im Sechsmeterschießen: U19 des SE Freising fährt zum Bezirksfinale

Großer Jubel beim Hallenkreismeister aus Freising: Der SEF mit (stehend, v. l.) Trainer Sebastian Thalhammer, Uros Mijovic, Ioannis Argiriadis, Julius Kleimann, Jonathan Kleimann, Florian Pabst, Sven Jannik Richter, Marcos Hones (kniend, v. l.) Nicolas Matos Silva, Andrej Valdivia, Matea Kostic, Johannes Grubmüller und Blenet Ademi kam ohne Niederlage durch das Turnier und hatte im Finale auch das nötige Quäntchen Glück. © Heilmaier

Die U19-Junioren des SE Freising haben es geschafft: Sie krönten sich zum Hallenkreismeister Donau/Isar. Das Finale war an Dramatik nicht zu überbieten.

Geisenfeld – Nach dem Coup der Eichenfelder U13-Junioren ging auch der zweite Hallenmeistertitel des Fußballkreises Donau/Isar in den Landkreis Freising: Die U 19 des SE Freising verwies am Samstag in Geisenfeld die Konkurrenz auf die Plätze. Im Endspiel gegen die SpVgg Altenerding hatten die Schützlinge von Trainer Sebastian Thalhammer jedoch auch das nötige Glück: Erst eine strittige Schiedsrichterentscheidung verhalf den Domstädtern ins Sechsmeterschießen. Nicht so gut erging es dem TSV Eching: Die Zebras verabschiedeten sich bereits nach der Gruppenphase.

Der SEF setzte gleich im Auftaktspiel mit dem 5:0 gegen den TSV Dorfen ein dickes Ausrufezeichen: Die Tore von Julius Kleimann, Marcos Hones, Andrej Valdivia, Florian Pabst und Johannes Grubmüller hoben das Team sofort in die Favoritenrolle. Für die Echinger verlief der Start nicht wie erhofft: Erst hatte man mit einem Pfostentreffer Pech, und danach übernahm die SpVgg Altenerding das Kommando, sodass die 0:2-Auftaktniederlage durchaus verdient war.

SE Freising besiegt Altenerding mit 3:1

Die Freisinger konnten anschließend im zweiten Match nicht an ihre Leistung vom ersten Spiel anknüpfen. Trotz drückender Überlegenheit kamen sie gegen die JFG Paartal nicht über ein torloses Remis hinaus. Dagegen fanden die Zebras mit einem 2:0-Sieg gegen Dorfen, für den Karim Finkenzeller mit einem Doppelpack verantwortlich zeichnete, in die Erfolgsspur. Allerdings sanken die Halbfinalchancen im nächsten Match drastisch: Bis zwei Sekunden vor dem Ende roch es dank des Führungstreffers von Quirin Kraus nach einem Dreier gegen Paartal, doch dann fing man sich noch den Ausgleich ein. Besser lief es für den SEF: Hones, Sven Jannik Richter und Pabst trafen beim 3:1-Erfolg über Altenerding.

Ein intensives Duell – wie hier der Echinger Quirin Kraus (M.) und der Freisinger Jonathan Kleimann – lieferten sich die beiden Lokalrivalen in der Gruppenphase. Einen Sieger gab es in diesem Spiel nicht. © Heilmaier

Somit stand im Landkreis-Derby viel auf dem Spiel: Hier wurde die Frage beantwortet, wer Altenerding ins Halbfinale begleitet. Während dem SEF ein Remis genügte, musste der TSV gewinnen. In einer intensiven Partie gab’s letztlich keine Tore – damit waren die Zebras raus und die Gelb-Schwarzen Gruppenzweiter. Echings Trainer Thomas Ertl sah aber dieses 0:0 nicht als ausschlaggebend für das Ausscheiden an. „Wir haben unsere Chance bereits im ersten Spiel bei der verdienten Niederlage gegen Altenerding eingebüßt.“

Aufregung um einen überhasteten Pfiff

Im Halbfinale wartete für den SEF mit dem FSV Pfaffenhofen, der in der Gruppe A alle Spiele gewonnen hatte, eine harte Nuss. Die knackte das Thalhammer-Team aber – das goldene Tor von Hones brachte Freising ins Endspiel. Hier gab es ein Wiedersehen mit der SpVgg Altenerding. Der Auftakt für die Domstädter verlief glänzend, schon nach zwei Minuten schloss Blenet Ademi nach einer sehenswerten Kombination ein Zuspiel von Grubmüller erfolgreich ab. Mit zunehmender Spieldauer kam Altenerding aber besser in die Partie, der Ausgleich war die logische Folge. Dann wurde es dramatisch: Zehn Sekunden vor dem Ende konnte Keeper Matea Kostic einen auf ihn zulaufenden SpVgg-Spieler nur noch unfair stoppen – und als der Ball von einem nachsetzenden Altenerdinger ins leere Gehäuse geschoben wurde, schien die SEF-Niederlage perfekt. Allerdings hatte der Referee den Vorteil nicht abgewartet und überhastet abgepfiffen – damit zählte der Treffer nicht. Folglich musste das Sechsmeterschießen die Entscheidung bringen – und hier hatte der SEF das bessere Ende für sich und gewann mit 4:3.

Trainer Sebastian Thalhammer war anschließend voll des Lobes für seine Jungs: „Ich bin megastolz auf mein Team. Obwohl wir nur einmal trainiert hatten, wurden die Vorgaben konsequent umgesetzt. Wir haben nur wenige Gegentore kassiert – und ich hoffe, dass wir den Schwung ins neue Jahr mitnehmen können.“ Zudem freue er sich auf das Bezirksfinale, bei dem die Freisinger Junioren am 15. Januar in Traunstein die Fahne des Spielkreises Donau/Isar hochhalten werden.

Andreas Heilmaier

