3:2-Sieg in Oberweikertshofen: VfB Hallbergmoos macht in zweierlei Hinsicht einen Schritt nach vorne

Von: Nico Bauer

Neuzugang Lucas Angermann erzielte sein erstes Tor im Trikot des VfB Hallbergmoos. © VfB

Der VfB Hallbergmoos hat in Oberweikertshofen mit 3:2 gewonnen. Vor allem die erste Halbzeit war im Hinblick auf den Landesliga-Start ein Mutmacher.

Hallbergmoos – Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben in dieser Saisonvorbereitung zwei Ziele: Die neuformierte Mannschaft muss sich nach dem Abstieg in die Landesliga Südost finden – und vor allem das Siegen wieder lernen. In beiderlei Hinsicht war das 3:2 (3:1) am Freitag im Testspiel beim SC Oberweikertshofen ein Schritt nach vorne.

Der SCO hatte die vergangene Saison als Tabellenfünfter der Landesliga Südwest beendet, gehörte in der Parallelgruppe also zu den besseren Mannschaften. VfB-Coach Florian Brachtel wertete den Sieg daher als gutes Zeichen, weil seine Elf speziell in der ersten Halbzeit gegen einen starken Landesligisten das klar bessere Team war. Das Ergebnis liest sich etwas knapper, als die Partie eigentlich war.

Ex-Freisinger sorgt für den Dosenöffner

Der aus Freising nach Hallbergmoos gewechselte Florian Schmuckermeier sorgte in der 13. Minute für die 1:0-Führung – mit einem Sonntagsschuss, gegen den kein Kraut gewachsen war. Danach legten Tobias Krause (17.) und Lucas Angermann (30.) schnell zwei weitere Tore nach – und Trainer Brachtel stellte erfreut fest, dass seine Mannschaft spielerische Lösungen fand. „Wir müssen es wieder lernen, unsere Angriffe zu Ende zu spielen“, sagt der 29-Jährige. In der Bayernliga hatte der VfB wenige Offensivszenen und Abschlüsse. Die erste Spielhälfte im Test gegen Oberweikertshofen war in dieser Hinsicht allemal ein Mutmacher.

Nicht ganz so schön war der erste Gegentreffer durch Dominik Widemann (41.), der schon für Heidenheim in der 2. Bundesliga und für Unterhaching in der 3. Liga gespielt hat. Die Hallberger hatten vor dem 1:3 eine Standardsituation nicht gut verteidigt.

Testspiel gegen den SE Freising

Nach der Halbzeitpause kam dann ein Bruch ins Spiel, der VfB hatte nicht mehr die Kontrolle. Kurz vor dem Ende eines etwas wilderen Kicks gelang den Gastgebern noch der zweite Treffer durch Michael Arndt (86.). Doch damit konnte VfB-Trainer Brachtel leben – denn immerhin deutet sich an, dass sein Team beim Neustart in der Landesliga von der ersten Runde an eine gute Rolle spielen kann. Auf das Derby gegen den aus der Landesliga abgestiegenen SE Freising muss der VfB zwar verzichten, aber dafür empfängt man den Nachbarn am kommenden Samstag (18 Uhr) zu einem Testspiel.

