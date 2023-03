Sieg mit Potenzial zum Knotenlöser: SE Freising überrascht in Bruckmühl

Fußball-Landesliga

Die Landesliga-Fußballer des SE Freising haben dem Spitzenreiter ein Schnippchen geschlagen und mit 2:0 gewonnen. Dabei feierte ein Youngster seine Torpremiere.

Freising – Unverhofft kommt oft! Nicht viel hätten Außenstehende vor diesem Spieltag auf die Landesliga-Fußballer des SE Freising gesetzt. Dann aber gewannen die Lerchenfelder doch überraschend und verdient mit 2:0 (0:0) – beim Spitzenreiter SV Bruckmühl wohlgemerkt.

Manchmal braucht es in gewissen Situationen einfach einen Knotenlöser. Beim SEF, der mitten im Abstiegskampf steckt, könnte das Gastspiel in Bruckmühl so einer gewesen sein. „Das war ein hochverdienter Sieg, ich bin rundum zufrieden“, jubelte der Freisinger Spielertrainer Florian Bittner hinterher. Das sei von A bis Z eine gelungene Partie gewesen, fuhr er mit seiner Analyse fort – „und sogar die Fans des Gegners haben uns attestiert, dass wir verdient gewonnen haben“. Das kam doch überraschend, immerhin sind die Freisinger nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen des Jahres tiefer in den Tabellenkeller gerutscht. Dieses 2:0 könnte nun ein echter Befreiungsschlag gewesen sein.

Stabile Abwehr die Basis des Erfolgs

Den Grundstein legten die Gäste aus der Domstadt im ersten Durchgang mit einer stabilen Defensivleistung. Coach Bittner hatte wieder einer Viererabwehrkette das Vertrauen geschenkt – und vor allem sein Co-Spielertrainer Michael Schmid und Routinier Jonas Mayr verteidigten im Zentrum quasi alles weg, was aufs SEF-Tor zukam. Offensiv sprang zunächst noch nichts Zählbares heraus, jedoch stand hinten die Null. Und vor allem: Freising legte endlich die Tugenden an den Tag, die es im Abstiegskampf braucht. Deswegen waren die Bruckmühler vielleicht auch überrascht von den mutigen Gästen.

Nach dem Seitenwechsel hatte der SEF dann zunächst Glück beziehungsweise konnte nach zehn Minuten einen starken Angriff der Platzherren im Kollektiv zur Ecke verteidigen. Allerdings kamen die Freisinger auch immer besser in Schwung. Sie setzten spielerische Akzente – und wurden schlussendlich dafür belohnt. Und noch ein wichtiger Faktor: Spielertrainer Bittner hatte ein gutes Händchen bei den Einwechslungen. Sowohl Maximilian Rudzki als auch Liam Russo hatten einen nicht unerheblichen Anteil am dreifachen Punktgewinn der Freisinger.

Co-Produktion der beiden Joker

Vor dem 1:0 profitierten die Eintracht-Mannen von einem Abspielfehler der Bruckmühler. Die Gäste konterten wieselflink über zwei Stationen – und am Ende landete die Kugel bei Bittner, der wenig Mühe hatte, zur Führung einzunetzen (73.). Für die Vorentscheidung sorgte dann eine Co-Produktion der beiden Joker, die auch zuvor schon mächtig Dampf gemacht hatten: Rudzki hatte sich nach einem feinen Zuspiel von Bittner clever über die Außen durchgesetzt, seine anschließende Hereingabe nahm der 20-jährige Youngster Russo im Zentrum einfach direkt und markierte mit seinem ersten Landesliga-Tor das 2:0 (84.).

Kurz vor am Abpfiff hätte Rudzki dann sogar selbst noch zum 3:0 treffen können, sein satter Fernschuss klatschte allerdings an den Pfosten. Doch auch so stand am Ende ein verdienter, wenn auch überraschender Auswärtssieg für den SEF zu Buche. Das Team steht aber weiter auf Rang 17.

Spielstatistik:

SV Bruckmühl – SE Freising 0:2 (0:0)

Aufstellung: Trost – Aiteniora, Mayr, Schmid, Rist (71. Tatzer) – Fischer, Thalhammer – Günzel (59. Rudzki), F. Schmuckermeier (90. Brudtloff), C. Schmuckermeier (82. Russo) – Bittner.

Tore: 0:1 Bittner (73.), 0:2 Russo (84.).

Gelbe Karten: Günzel, Rudzki.

Schiedsrichter: Niklas Hampel (SV Mammendorf).

Zuschauer: 283.

