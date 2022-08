Deutlicher Sieg in Überzahl - Kammerberg lässt Manching beim 3:0-Auswärtssieg keine Chance

Teilen

Constantin Cosa von der SpVgg Kammerberg © Lehmann

Die SpVgg Kammerberg konnte ihr Auswärtsspiel in Manching erfolgreich gestalten. In Überzahl machte Jonas Grundmann kurz vor Schluss den Deckel drauf.

Kammerberg – Irgendetwas muss passiert sein nach dem Auswärtsspiel in Dornach am zweiten Spieltag. Seit dem uninspirierten Auftritt tritt die SpVgg Kammerberg anders auf. So auch im Duell bei Spitzenreiter SV Manching. Die Kammerberger lieferten dort eine nahezu fehlerfreie Vorstellung ab und gewannen 3:0. Als „sehr erwachsen“ bezeichnete Spielertrainer Matthias Koston die Leistung seiner Mannschaft.

Die Spielvereinigung war von Beginn an hellwach und ließ den Manchingern keine Räume. Selbst nützte man die Lücken, die der Gegner anbot. Hinzu kamen gut getretene Standardsituationen wie die Freistoßflanke von Thomas Eichenseer. Der Kapitän zirkelte den Ball nach einer halben Stunde auf den Kopf von Robert Villand, der zum 1:0 einnetzte. Von der Manchinger Offensive, die in den drei bisherigen Saisonspielen elf Tore erzielt hatte, war über weite Strecken des Spiels nichts zu sehen.

Kammerberg spielte weiterhin konzentriert und erwischte die Heimelf wenige Sekunden nach Wiederbeginn auf dem falschen Fuß. Marius Cosa tauchte frei vor SVM-Keeper Thomas Obermeier auf, umkurvte diesen und schob zum 2:0 ein. „Auch danach haben wir spielerisch genau das umgesetzt, was wir vorhatten“, so Koston. So leicht wollten die Manchinger die Punkte allerdings nicht abgeben. Sie wehrten sich noch einmal, in der kleinen Drangphase verlor Obermeier aber 40 Meter vor seinem Tor den Ball. Jonas Grundmann nahm den Kopf hoch und traf sehenswert zum 3:0 (68.). Wenig später sah Manchings Valerii Rohozynskyi die Rote Karte (73.). Kammerberg spielte die Partie in Überzahl souverän zu Ende. „Wenn du 90 Minuten in einem Auswärtsspiel keine Chance zulässt und zu den drei Toren noch zwei Möglichkeiten hast, dann geht es kaum besser“, sagte Trainer Matthias Koston. (stm)