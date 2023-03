Sondereinheiten für die FCA-Offensive - Unterbruck arbeitet an der Abschlussschwäche

Es hätte zur Pause gut und gerne 6:0 oder 7:0 für uns stehen können. Unterbrucks Coach Alfons Deutinger über die vergebenen Chancen gegen Wörth. © Michalek

Für die Kicker des FCA Unterbruck geht es am Wochenende gegen Wartenberg. Vorab gab es für den FCA Nachholbedarf beim Torabschluss.

Unterbruck – Ein bisserl war’s schon wie verhext am Sonntag für die Fußballer des FCA Unterbruck. Und ein wenig müssen sie sich schon vorgekommen sein wie der berühmte Sisyphus aus der antiken Mythologie. Immer und immer wieder trugen die Mannen von Trainer Alfons Deutinger den Ball geschickt vor das Tor des SV Wörth –und immer und immer wieder landete das Spielgerät entweder neben dem Gehäuse oder wurde zum Opfer des an diesem Tag famosen Keepers Lorenz Becker.

Es war wie verhext, „es hätte zur Pause gut und gerne 6 oder 7:0 für uns stehen können“, ärgerte sich Deutinger auch knapp eine Woche nach dem Spiel noch. „Wir hatten einfach nicht das Glück auf unserer Seite.“ Kurios war das alles freilich, verfügt der Liganeuling doch personell betrachtet vielleicht über die beste Offensive der Liga – mit Spielern wie Pascal Preller oder Andi Hohlenburger, die lange beim Landesligisten SE Freising gekickt haben. Was deswegen in dieser Woche auf dem Trainingsplan der Unterbrucker stand? Da muss Deutinger schmunzeln. Ein wenig öfter als sonst dürften die FCAler diese Woche aufs Tor geschossen haben – um endlich wieder zu lernen, zwischen die zwei Pfosten zu treffen. „Wir haben ja die Möglichkeit dazu mit einem Top-Stürmer“, sagt Deutinger über seinen Co-Trainer Hohlenburger und dessen Sondereinheit mit seinen Offensiv-Kollegen. „Was es gebracht hat, werden wir am Wochenende sehen.“

Dann treffen die Unterbrucker am Sonntag (15 Uhr) auf den TSV Wartenberg. Und das Match wird es in sich haben, kämpfen die TSVler aktuell doch um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Die Wartenberger treten dabei runderneuert auf, haben sich nach einer fast schon katastrophalen Vorrunde personell verstärkt. „Leider konnte ich sie noch nicht beobachten“, gibt Deutinger, der gern und viel scoutet, zu. „Was klar ist“, so der Coach, „dass das eine andere Hausnummer wird als noch in der Vorrunde.“ Da trat Wartenberg völlig verunsichert auf. Das 3:0 des TSV in Hohenwart, wo heuer bereits einige Teams baden gingen, war da schon eine andere Hausnummer.

Neu in Wartenberg etwa ist der spielende Co-Trainer Daniel Bauer, der vom VfB Hallbergmoos und damit aus der Bayernliga drei Ligen tiefer wechselte, um mit dem TSV den Abstieg zu verhindern. „Daniel ist ein super Fußballer“, lobt Alfons Deutinger artig. Aber letztlich werden die Unterbrucker erst einmal auf sich schauen müssen. Damit das Runde wieder den Weg ins Eckige findet. Und der FCA nicht zum Punktelieferanten für den nächsten Abstiegskandidaten wird. Wörth holte heuer erst drei Remis – zwei davon gegen den TSV Wartenberg. (Matthias Spanrad)