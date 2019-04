Sorgen die Fernduelle für Klarheit oder noch mehr Spannung?

Kreisklasse 3: Kompakt

von Anton Hirschfeld schließen

Die Fernduelle können am Wochenende für Vorentscheidungen oder für noch mehr Spannung sorgen. Sowohl in Sachen Auf- als auch Abstieg geht es in der Kreisklasse rund.

Die Ausgangspositionen: Der SV Kranzberg führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den TSV Allershausen an. Das direkte Aufeinandertreffen steigt in einer Woche. Im Tabellenkeller streiten sich derzeit drei Mannschaften um den Nichtabstiegsplatz: der SC Freising (16 Punkte), die SG Eichenfeld-Freising (13) und der VfR Haag (13). Direkt treffen diese Mannschaften nicht mehr aufeinander. Sie sind also immer vom Patzer der jeweils anderen abhängig.

Den Auftakt im Fernduell um den Titel macht an diesem Spieltag der TSV Allershausen am Samstag (27. April, 15 Uhr) gegen den SV Hörgertshausen. Mit einem Sieg können die Kicker vom Amperknie zumindest für 24 Stunden an Kranzberg vorbeiziehen. Darauf arbeitet man beim TSV auch hin. Aber Vorsicht: Der SV Hörgertshausen hat im Jahr 2019 noch keinen Punkt abgegeben. Eine Niederlage sollte sich Allershausen trotzdem nicht leisten, denn: Verliert man wieder Boden auf den SVK, kann man nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. In der kommenden Woche kommt es schließlich zum direkten Aufeinandertreffen. Und dafür wollen sich beide Teams bestmöglich in Position bringen.

Kranzberg hat einen ähnlich unangenehmen Gegner am Sonntag (28. April) vor der Brust (15 Uhr). Der FC Neufahrn, für den Trainer Willi Kalichman angekündigt hat, in den kommenden Wochen „Spielverderber sein zu wollen“, gilt nicht als Laufkundschaft. Die Auswärtstabelle führt der FC Neufahrn übrigens sogar an. Und wenn der Druck dann mal da ist, wenn Allershausen am Samstag gewinnt, muss sich die junge SVK-Truppe erneut beweisen.

Der Abstiegskampf: Unangenehme Aufgaben, wohin das Auge reicht, vielleicht sogar mit leichten Vorteilen für die SG Eichenfeld-Freising. Die hat nämlich am Sonntag (28. April) um 15 Uhr den SV Marzling zu Gast. Der SVM hat in den vergangenen Wochen durch viele Verletzte immer wieder stark zu kämpfen gehabt, auch am Wochenende stehen die Vorzeichen nur bedingt besser. Hier werden sich für die SGE definitiv Chancen ergeben – noch dazu vor heimischem Publikum.

Der VfR Haag muss, ebenfalls am Sonntag (28. April) um 15 Uhr, zuhause gegen den TSV Nandlstadt ran. Die Hallertauer haben sich in der jüngeren Vergangenheit still und heimlich an die Spitzengruppe herangeschlichen. Freilich ist der Rückstand auf den Tabellenzweiten Allershausen so gut wie sicher nicht mehr aufzuholen, aber der Fortschritt zum Hinrundenauftakt ist deutlich erkennbar. Für Haag wird’s also nicht einfach. Die junge Mannschaft von Christian Fent ist zum Siegen verdammt.

Als einziger der drei „Abstiegskämpfer“ muss der SC Freising auswärts ran. Es geht in die Hallertau zum TSV Au. Auch wenn der TSV eine eher durchwachsene Saison spielt, ist es auf dem Geläuf in der Hopfengemeinde für keine Mannschaft einfach. Wichtig wird für die Gäste sein, dass es in der Offensive endlich „Klick“ macht und der Knoten platzt. Mit 14 Toren stellen die Freisinger die schlechteste Angriffsreihe der Liga. Unter dem Strich sind weniger als ein Tor pro Spiel einfach zu wenig.