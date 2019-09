Später Knockout nach starker zweiter Hälfte: Kammerberg verliert das Spitzenspiel in Schwaig

Fußball - Bezirksliga

von Moritz Stalter schließen

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg haben im Spitzenspiel beim Tabellenführer FC Schwaig eine ihrer besten Halbzeiten in dieser Bezirksliga-Saison abgeliefert. „Die zweite Hälfte war überragend, wir haben aber die Tore nicht gemacht“, betonte Kammerbergs Teammanager Gerhard Güntner. Und das rächte sich in der letzten Minute, als Schwaigs Tobias Jell den Treffer zum 2:1-Endstand erzielte.

Kammerberg – Den besseren Start in die Partie erwischte der Aufsteiger aus Schwaig, der als Spitzenreiter mit einem Zähler Vorsprung auf Eching und einem Zwei-Punkte-Polster auf Kammerberg in den Spieltag gegangen war. In der fünften Minute legte FCS-Spielertrainer Ben Held den Ball in den Lauf von Maximilian Hellinger ab, der auf Stefan Fängewisch zulief und dem Kammerberger Schlussmann keine Chance ließ.

Held hätte in der 17. Minute den zweiten Treffer nachlegen können: Sein Versuch nach einem Abpraller Fängewischs landete aber am Pfosten und nicht im Tor. Kammerbergs beste Chance hatte Robin Streit mit einem 25-Meter-Schuss in der 33. Minute. „Wir hatten etwas mehr Ballbesitz, die besseren Chancen hatte aber Schwaig“, sagte Güntner zur Halbzeitpause.

Letzteres sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern: Die SpVgg agierte im Spiel nach vorne nun deutlich stärker und erarbeitete sich eine Vielzahl an Chancen. Die erste nutzte Willhelm Ampenberger in der 50. Minute: Der zur Halbzeit eingewechselte Joker setzte sich nach einem Diagonalball von Abwehrchef Tim Bürchner auf der rechten Seite durch und schoss zum 1:1 ein. „Wir haben einfach super Fußball gespielt“, sagte Güntner über das, was anschließend folgte: Sebastian Waas (55.), Ampenberger nach einer schönen Kombination (65.), Streit mit einem Pfostentreffer nach einer Flanke von Waas (68.), Waas (70.) und erneut Streit mit einem Alleingang (78.) hatten weitere Topchancen – das Tor wollte allerdings partout nicht gelingen.

Und dann wurde Jell zum Spielverderber: In der 90. Minute köpfte er die Schwaiger nach einem Eckball zum Sieg. „Wir können uns nur vorwerfen, dass wir die Möglichkeiten nicht genutzt haben. Das Spielglück war nicht auf unserer Seite“, sagte Güntner.