Spaßfußballer mit viel Spielwitz: Noah Staudt hat sich beim SVA Palzing ins Rampenlicht gedribbelt

Ausgetrickst: Der 19-jährige Noah Staudt (l.) ist für den SVA Palzing ein ganz wichtiger Faktor im Kampf um den Klassenerhalt. „Er scheißt sich nichts. Das gefällt mir“, sagt sein Trainer Sepp Summerer. © Michalek

Er hat Temperament, Spielwitz und ganz viel Spaß am Fußball: Noah Staudt hat sich mit 19 Jahren zu einem wichtigen Spieler des SVA Palzing gemausert.

Palzing – Der SVA Palzing hat nicht viele Spieler, die Eins-gegen-eins-Situationen in der Offensive lösen können. Auch Noah Staudt kommt nicht immer an seinen Gegenspielern vorbei, er lässt sich davon aber nicht entmutigen. „Noah hat Qualität – und er scheißt sich nichts. Das gefällt mir“, sagt sein Trainer Sepp Summerer. Wenn Staudt von der linken Seite in den Sechzehner dribbelt und einen Haken nach innen schlägt, dann wird es brenzlig für die Gegner: Mit vier Treffern in 13 Einsätzen zählt der 19-Jährige zu den torgefährlichsten Palzingern in dieser Bezirksliga-Saison. Dass er seit vergangenem Sommer für den SVA trickst und trifft, verdanken die Ampertaler einer Verletzung.

Muskelfaserriss durchkreuzt Staudts Pläne

Staudt spielte in der Jugend für den SE Freising. Den nächsten Entwicklungsschritt wollte er mit dem Wechsel in die U 19 des FC Ismaning einleiten. „Ich bin extrem gut reingekommen und hatte ein extremes Hoch“, erzählt Staudt. Er hätte sich den Sprung aus der Bayernliga-U19 in die Erste Mannschaft des FCI zugetraut – doch ein Muskelfaserriss durchkreuzte seine Pläne. Er musste länger aussetzen, als ihm lieb war. Plötzlich fehlten ihm die Argumente für einen Platz im Kader der FCI-Ersten. „Ich hatte nichts auf dem Zettel stehen“, berichtet Staudt. Er dachte über einen Wechsel nach.

Sein Kumpel Lucas Renner, den Staudt als „extrem guten Homie“ bezeichnet, spielt für die Reserve der Palzinger. Über Renner wusste er, was beim SVA passiert. „Dann hat Sepp Summerer irgendwann angerufen. Ich wohne nur fünf Minuten entfernt – das hat gepasst“, sagt Staudt. Auch der TSV Eching spielte in seinen Überlegungen eine Rolle, dorthin waren Matthew Atkinson, Maximilian Mayer sowie sein Kumpel Philippe Göbel gewechselt, drei Teamkollegen aus der Ismaninger A-Jugend. Staudt entschied sich für das Ampertal. Und er setzte sich dort durch, weil ihm die Umstellung vom Nachwuchs- in den Herrenbereich schnell gelang.

Staudt scheut keine Zweikämpfe

Staudt misst 1,73 Meter, er scheut jedoch nicht die Zweikämpfe mit größeren Gegenspielern. „Ich mache Calisthenics. Die Grundlage dabei ist die Körperspannung. Die Spannung ist dabei wichtiger als Kraft“, sagt Staudt. Körperlich ist er bereit, ein Defizit gegenüber gestandenen Bezirksliga-Kickern müsse er aber noch aufholen: „Ein großer Unterschied ist die Erfahrung. Unter den Gegenspielern sind teilweise echte Monster. Freche Tricks gegen die sind extrem schwer“, erzählt Staudt. Der Offensivwirbler mag die Herausforderung, sich mit älteren Akteuren zu messen.

Und er schreckt nicht davor zurück, sich mit ihnen anzulegen. Im Heimspiel gegen Feldmoching kam es nach einem nicht gegebenen Elfmeter zu einer Rudelbildung. Die Palzinger fühlten sich ungerecht behandelt. Staudt mag das nicht. Er wehrte sich und sah dafür die Gelb-Rote Karte. Einem erfahrenen Spieler wäre das wahrscheinlich nicht passiert, seine unbekümmerte Art wurde ihm in dieser Situation zum Verhängnis. Eine Ausnahme, denn sehr häufig setzte er sein Temperament gewinnbringend ein.

Der SVA hat punktgleich mit Schlusslicht TSV Eching überwintert. „Das hat allerdings überhaupt keinen Einfluss auf meinen Spaß am Fußball“, versichert Staudt. Ein gutes Signal für die Palzinger, die seinen Spielwitz im Abstiegskampf brauchen.

